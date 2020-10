Selon le Dr Anthony Fauci, le président Donald Trump n’a pas assisté à une réunion du groupe de travail sur les coronavirus depuis des mois, selon The Hill. Fauci, l’un des plus grands experts nationaux en matière de maladies infectieuses, a déclaré vendredi lors d’une apparition sur Meet the Press Daily qu’il n’avait pas parlé ou interagi directement avec Trump depuis un certain temps. Cette nouvelle intervient au milieu de conflits entre Trump et Fauci découlant d’une publicité de campagne Trump qui annonçait à tort que le médecin félicitait le président pour sa réponse à la pandémie de coronavirus (Fauci louait en fait le groupe de travail sur les coronavirus et les responsables de la santé publique pour leur réponse au crise sanitaire).

Lors de Meet the Press Daily, Fauci a admis qu’il n’avait pas autant de contacts avec le président que Scott Atlas, neuroradiologue et chercheur à la Hoover Institution, un groupe de réflexion conservateur. “Je n’ai certainement pas autant son oreille que Scott Atlas en ce moment, la situation a changé”, a déclaré Fauci. Le médecin a continué de dire qu’il avait rencontré virtuellement les chefs des agences fédérales de santé et la coordinatrice du groupe de travail, le Dr Deborah Birx. Il a également déclaré qu’au printemps, le groupe de travail sur les coronavirus se réunissait quotidiennement. Cependant, une fois que la Maison Blanche est passée à l’économie de la réouverture du pays, ces réunions ont depuis eu lieu environ une fois par semaine. Selon Fauci, ses interactions ont maintenant été principalement avec le vice-président Mike Pence.

“Nous interagissons certainement avec le vice-président lors des réunions du groupe de travail, et le vice-président fait connaître nos sentiments au président, mais une implication directe avec le président et des discussions, je ne l’ai pas fait depuis un moment”, a expliqué Fauci. Ailleurs lors de son entretien, le médecin a noté que les États-Unis pourraient être dans une position «précaire» avant l’hiver alors que les cas de coronavirus continuent de grimper dans de nombreuses régions du pays. Il a dit: “Nous ne voulons pas fermer le pays. Chaque fois que je parle de choses que nous devons faire, les gens s’inquiètent. Nous ne parlons pas de fermer, mais nous parlons de doubler certains des mesures fondamentales de santé publique auxquelles nous devons adhérer. “

Fauci a déclaré que certaines de ces mesures de santé publique comprennent le port de masques, la distanciation physique et le fait d’éviter les grandes foules et les repas à l’intérieur. “Ils semblent assez simples, mais ils fonctionnent vraiment”, at-il ajouté. «Il y a là-dedans un moyen en or où vous pouvez faire des choses de santé publique dont vous savez qu’elles fonctionnent, qui peuvent atténuer ces augmentations que nous constatons.