dernières nouvelles

– Le médecin de Trump vient de révéler que le président est traité avec un médicament expérimental qui utilise des anticorps pour tenter d’attaquer le COVID-19. Le traitement a été administré par voie intraveineuse.

– Biden, qui a partagé l’étape du débat avec Trump cette semaine, a testé NEGATIVE pour le virus … selon sa campagne.

– 10/2 – Selon les rapports, Ivanka Trump, Barron Trump et Jared Kushner ont tous été testés négatifs.

Président Trump et première dame Melania Trump ont tous deux contracté le coronavirus.

Le président a annoncé la nouvelle avec un tweet – à près d’une heure du matin vendredi à Washington – en disant … “Ce soir @FLOTUS et moi avons été testés positifs au COVID-19. Nous commencerons immédiatement notre processus de quarantaine et de récupération. cet ENSEMBLE. “

La nouvelle alarmante survient quelques heures après que nous ayons appris l’un des collaborateurs du président, Hope Hicks, avait été testé positif. Espérer avait voyagé sur Air Force One toute la semaine avec POTUS … aller et retour le débat présidentiel à Cleveland … et aussi à son rallye au Minnesota.

L’impact est considérable. Trump est entré en contact avec de nombreuses personnes au cours des 5 derniers jours, y compris Joe Biden sur la scène du débat, et son Candidat à la Cour suprême, Amy Coney Barrett. Et puis il y a son secrétaire au Trésor – quelqu’un qui rencontre fréquemment le président – qui a eu une réunion avec le président de la Chambre Nancy Pelosi. Vice-président Pence a été testé négatif, mais il y a toujours une fenêtre de risque depuis qu’il a été en contact avec Trump la semaine dernière.

Trump ne se sentait pas bien mercredi, selon Bloomberg News, il est donc également difficile de savoir depuis combien de temps Trump est positif au COVID.

En outre, ce qui n’est pas clair – qui a donné le virus à qui? Trump a-t-il contracté le virus de Hope Hicks ou vice versa, ou l’ont-il contracté de quelqu’un d’autre?

Il n’y a pas de bon moment pour contracter le virus, mais cela arrive à un moment particulièrement critique pour le président … moins de 5 semaines avant le jour des élections. Nous ne savons pas encore si Melania et lui éprouvent des symptômes, mais la Première Dame a tweeté qu’ils «se sentent bien».

Comme trop d’Américains l’ont fait cette année, @potus et moi sommes en quarantaine à la maison après avoir été testés positifs au COVID-19. Nous nous sentons bien et j’ai reporté tous les engagements à venir. Veuillez vous assurer que vous restez en sécurité et nous nous en sortirons tous ensemble. – Melania Trump (@FLOTUS) 2 octobre 2020 @FLOTUS

Trump n’a pas caché à quel point il déteste porter des masques faciaux et l’a fait très rarement en public depuis le début de la pandémie.

La dernière fois que nous l’avons vu en porter un en public, c’était il y a une semaine à le visionnement public pour la justice Ruth Bader Ginsburg en dehors de la Cour suprême.

Au cours du débat de mardi soir, il en a sorti un de sa poche car il affirmait n’avoir aucun problème à porter des couvre-chefs. Il est à noter qu’à 74 ans, il est dans une catégorie à haut risque pour le COVID-19. Melania n’a que 50 ans.

Comme vous le savez, Trump a parcouru beaucoup de kilomètres cette semaine – voyageant avec son cercle restreint d’aides et assistant à des événements à grande échelle. Une fois la recherche des contacts terminée … il est possible qu’un grand nombre de personnes aient besoin d’être testées immédiatement et mises en quarantaine.

Jusqu’à présent, l’administration a annoncé que les Prez et Melania resteraient dans leur résidence à la Maison Blanche pendant leur mise en quarantaine. On ne sait pas combien de temps cela durera, mais les médecins recommandent généralement 14 jours.

Et, si vous vous demandez … le prochain débat présidentiel est dans exactement 14 jours.

Publié à l’origine – 01/10 10:17 PM PT