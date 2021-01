T

e prince de Galles est sur le point de lancer une charte de type Magna Carta pour «mettre la nature au cœur des grandes entreprises», prévenant que le climat est à un «point de basculement».

Charles utilisera la charte pour encourager le secteur privé à protéger la planète en adoptant la durabilité et à investir 10 milliards de dollars (7,3 milliards de livres sterling) dans le «capital naturel».

Lors d’un sommet mondial sur l’environnement, il invitera les industriels et les chefs d’entreprise à adhérer à son projet de 10 ans qui place «la nature, les hommes et la planète au cœur de la création de valeur mondiale».

L’initiative appelée Terra Carta, ou Charte de la Terre, a des parallèles avec la Magna Carta – la pierre de touche des droits de l’homme et de la démocratie moderne – et vise à établir un «plan de relance» vers la durabilité qui donne des droits fondamentaux et une valeur à la nature.

Dans sa préface à la Terra Carta, le prince écrit: «Si nous considérons l’héritage de notre génération, il y a plus de 800 ans, la Magna Carta a inspiré une croyance dans les droits fondamentaux et les libertés des personnes.

«Alors que nous nous efforçons d’imaginer les 800 prochaines années de progrès humain, les droits fondamentaux et la valeur de la nature doivent représenter un changement radical dans notre approche du« futur de l’industrie »et du« futur de l’économie ».»

Charles lancera son projet aujourd’hui au One Planet Summit, qui se tiendra à Paris, alors qu’il devrait dire aux délégués «… la durabilité est un choix. Si nous en faisons partie intégrante de nos valeurs fondamentales, cela définira notre objectif, déterminera nos choix et pilotera nos actions.

S’exprimant virtuellement, le prince dira: «Aujourd’hui, je lance un appel urgent aux dirigeants, de tous les secteurs et du monde entier… à apporter leur soutien à cette Terra Carta – à mettre la prospérité en harmonie avec la nature, les hommes et la planète décennie à venir.

Les initiatives pourraient inclure le reboisement ou la restauration du paysage, comme moyen de réduire les émissions, de restaurer la biodiversité et de stimuler une croissance économique durable et la création d’emplois.

Les organisations soutenant le projet comprennent Bank of America, AstraZeneca, HSBC, l’aéroport d’Heathrow et BP.

Le prince poursuivra en disant: «La Terra Carta offre la base d’un plan de relance qui place la nature, les hommes et la planète au cœur de la création de valeur mondiale – un plan qui exploitera le pouvoir précieux et irremplaçable de la nature combiné à l’innovation transformatrice et les ressources du secteur privé. »

Charles soulignera comment les nations se sont mobilisées pour lutter contre le coronavirus comme exemple de ce qui peut être réalisé s’il y a une volonté.