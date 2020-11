T

Le prince de Galles a suivi aujourd’hui les traces de son arrière-grand-père en déposant une gerbe sur la tombe du guerrier inconnu dans l’abbaye de Westminster alors que la nation se taisait pour le jour de l’armistice.

Le service à distance sociale sur invitation seulement marque le centenaire de l’enterrement du guerrier inconnu – un militaire britannique anonyme dont le corps a été ramené du nord de la France.

Il a été enterré à l’extrémité ouest de la nef de l’abbaye le 11 novembre 1920 pour représenter tous ceux qui ont perdu la vie pendant la Première Guerre mondiale mais dont le lieu de décès était inconnu ou le corps n’a jamais été retrouvé.

Le prince Charles a déposé une couronne de roses et de feuilles de laurier, une réplique de celle placée par George V lors de la cérémonie originale. Charles et la duchesse de Cornouailles faisaient partie d’une congrégation de seulement 80 personnes, dont Boris Johnson, Sir Keir Starmer et des familles et des représentants d’anciens combattants de la Première Guerre mondiale, en raison de la pandémie de coronavirus. Les invités portant des masques faciaux devaient rester à deux mètres l’un de l’autre

(Jeremy Selwyn)

Plusieurs vétérans ont lu des prières, dont Johnson Beharry, lauréat de la Croix de Victoria, et Christopher Finney, récipiendaire de la Croix de Victoria, qui a remporté l’honneur en Irak pour avoir aidé à sauver la vie de ses camarades gravement blessés lors d’une attaque de tir ami. Il a dit qu’il était heureux que le service ait été lancé malgré la crise des coronavirus.

en relation

Il a déclaré: «Si nous regardons en arrière en 1920, ils venaient de traverser la grippe espagnole avec toutes ces personnes décédées et l’économie était à genoux et ils pouvaient faire ressortir presque tout le monde à Londres par l’apparence des choses et rendre le service le plus magnifique. .

«Je pense que cela aurait été une tragédie absolue si nous n’avions rien fait et que nous nous enfermions pour la journée.

«Je pense vraiment que certaines choses méritent d’être rappelées et honorées et c’est l’une d’entre elles.»

La reine, à qui on a conseillé de ne pas assister au service d’aujourd’hui en raison de la pandémie, a commémoré le 100e anniversaire de l’inhumation du guerrier inconnu mercredi dernier, lorsqu’elle a été vue portant un masque facial en public pour la première fois. Charles et Camilla assisteront à une autre cérémonie du souvenir dimanche lors de leur voyage en Allemagne, devenant les premiers membres de la famille royale à se présenter au service commémoratif équivalent allemand à Berlin.

Le couple, qui aura un test de coronavirus avant de partir, a été invité par le président allemand Frank-Walter Steinmeier qui a déposé une gerbe il y a deux ans au cénotaphe, ce qui était considéré comme un acte historique de réconciliation entre les deux nations.

Le chef d’état-major de la défense, le général Sir Nick Carter, a déclaré: «L’enterrement il y a 100 ans du guerrier inconnu a été un moment décisif pour le peuple britannique.

«Pour beaucoup de ceux qui sont restés silencieux ou qui ont fait le pèlerinage à Westminster, il n’était pas du tout inconnu. Son anonymat lui-même signifiait qu’il était le père, le mari, le fils ou le frère qui n’est jamais rentré de la guerre. Aujourd’hui, la tombe nous rappelle à tous que la guerre a un coût et que nous ne devons jamais oublier ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre mode de vie libre et ouvert.