Charles, qui est le patron du HMD Trust, a parlé de la nécessité «d’être la lumière dans les ténèbres» alors que les gens à travers le pays plaçaient des bougies dans leurs fenêtres et que les monuments nationaux devenaient violets pour la soirée en reconnaissance du génocide.

S’exprimant lors d’une cérémonie HMD en ligne, mercredi soir, pour réfléchir sur les millions de Juifs et d’autres minorités tués dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, Charles a déclaré que les gens “doivent se souvenir” de “l’héroïsme inspirant” de ceux qui ont survécu à la persécution par le Les nazis.

Mais il a également mis en garde: «Nous avons également vu des attaques imprudentes contre la vérité et la croissance profondément inquiétante de fausses nouvelles et de théories irrationnelles, non fondées sur la réalité mais enracinées dans des lieux sombres de haine et de peur.

“Nous avons vu la raison rejetée, l’objectivité abandonnée, l’histoire écartée – même l’Holocauste nié.”

Il a ajouté: «Au moment où je parle, la dernière génération de témoins vivants est tragiquement en train de quitter ce monde, donc la tâche de témoigner nous incombe.

Une capture vidéo publiée par le Holocaust Memorial Day Trust du prince de Galles s’exprimant dans le message vidéo

“C’est notre moment où nous pouvons, chacun à notre manière, être la lumière qui garantit que l’obscurité ne pourra jamais revenir.”

La duchesse de Cambridge, les footballeurs de Premier League et le Premier ministre faisaient partie de ceux qui ont soutenu la journée du souvenir, Boris Johnson étant l’un des nombreux dirigeants politiques à lire des lignes d’un poème diffusé lors de la cérémonie.

Une bougie a été allumée dans la fenêtre du 10 Downing Street

M. Johnson a également décrit les témoignages d’un survivant d’un camp de concentration et d’un soldat britannique qui ont aidé à libérer Bergen-Belsen comme “peut-être les choses les plus puissantes que j’aie jamais entendues” dans un appel vidéo de Downing Street.

Auparavant, la duchesse de Cambridge a été visiblement émue lors d’une conversation en ligne avec deux survivants des camps de concentration, leur disant que leur «dévouement à éduquer la prochaine génération, les jeunes générations, à propos de vos expériences et des horreurs de l’Holocauste montre une force extrême et une telle bravoure dans ce faisant, c’est si important et si inspirant “.

Des messages préenregistrés des footballeurs de Premier League Jordan Henderson et Bruno Fernandes, ainsi que des contributions de chefs religieux et de célébrités, dont l’aventurier Bear Grylls, ont également été présentés sur le service en ligne.

Le thème de cette année – être la lumière dans l’obscurité – a été décidé il y a 18 mois, mais la pandémie mondiale de coronavirus, qui a entraîné des décès, des problèmes de santé, une ruine économique, des fermetures d’écoles et des problèmes de santé mentale, signifie qu’elle a pris une résonance supplémentaire.

