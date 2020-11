H

RH Prince Charles devient tout à fait la force de la mode durable.

En 2010, il a créé la Campagne pour la laine, pour promouvoir l’industrie britannique de la laine durable, et aujourd’hui il lance une collection de mode durable en partenariat avec le détaillant en ligne de luxe Yoox Net-a-Porter.

La collection est l’aboutissement d’une initiative appelée The Modern Artisan Project, que le prince Charles a créée l’année dernière en partenariat avec Yoox dans le but de promouvoir l’artisanat traditionnel au Royaume-Uni.

«… La génération plus âgée arrive à la fin de sa vie professionnelle, et on n’a pas accordé assez d’attention – malheureusement, je l’ai toujours senti – à l’enseignement professionnel», a-t-il déclaré dans le numéro de décembre de Vogue, à l’époque où il a commencé le projet.

(

SAR le Prince de Galles Federico Marchetti et des étudiants Artisan Moderne à Dumfries House

/ Mike Wilkinson)

Tous les bénéfices de la collection de 18 pièces «YOOX NET-A-PORTER for The Prince’s Foundation» de vêtements pour hommes et femmes qui sont disponibles à la vente sur Net-a-Porter, Mr Porter et The Outnet à partir d’aujourd’hui, avec retour à The Prince’s Fondation pour permettre à l’organisme de bienfaisance de développer et d’offrir des programmes de formation qui aideront à préserver les compétences textiles traditionnelles.

Le partenariat a vu le jour lorsque le prince Charles a invité Federico Marchetti, président-directeur général du groupe Yoox Net-a-Porter à visiter Dumfries House, où la Fondation Prince Charles avait mis en place un projet de formation textile à la mode et à la couture haut de gamme, et la paire a décidé de collaborer sur un projet visant à former des artisans aux pratiques durables parallèlement à des informations sur les données, afin de pouvoir fournir une collection de luxe aux 4,3 millions de clients de Yoox Net-a-Porter.

(

Federico Marchetti, président et chef de la direction du groupe Yoox Net-a-Porter, démontre l’identification numérique à SAR le prince de Galles

/ Net à porter )

Six étudiants italiens en design du Politecnico di Milano ont dirigé la conception de la collection, tandis que les étudiants britanniques ont été formés aux techniques de production en petits lots à Dumfries House, le siège de la Fondation Prince à Ayrshire, en Écosse, pour leur permettre de fabriquer la majorité des collecte à la main sur le domaine.

«Nous avons équipé la prochaine génération d’artisans des outils numériques du métier pour naviguer dans un paysage en constante évolution», a déclaré Marchetti dans un communiqué. «Conçue en Italie et fabriquée au Royaume-Uni, cette collection de luxe véritablement durable illustre les vastes possibilités des collaborations transfrontalières pour relever les défis environnementaux et former des talents créatifs en ces temps incertains et au-delà.

(

Artisans modernes britanniques travaillant sur des manteaux dans Dumfries House Textiles Training Centre

/ Net à porter )

Au cours de leur séjour à Dumfries House, les artisans ont acquis des compétences techniques de production avancées telles que la couture industrielle, la rédaction de patrons et le contrôle de la qualité, tout en développant également l’expertise pour manipuler les tissus de laine, de cachemire et de soie pour garantir que les finitions des vêtements répondent aux exigences du marché du luxe. Les tricots ont été conçus par les artisans italiens et fabriqués dans l’usine de tricots Johnstons of Elgin à Hawick, en Écosse, où tous les artisans ont découvert le processus de développement des tricots britanniques.

(

Le processus de conception

/ Net à porter )

Du côté de Yoox, les étudiants ont eu un accès exclusif à cinq ans de données Yoox Net-a-Porter pour obtenir des informations à long terme sur les préférences en termes de forme, de couleur et d’ajustement, afin de pouvoir concevoir un véritable garde-robe capsule classique.

Les jambes larges, les longueurs midi et les nœuds de chatte de la collection de vêtements pour femmes étaient par exemple des choix de conception éclairés par les préférences des clients. Dans la mode masculine, les données client ont influencé le manteau camel et le pantalon bleu marine – et les détails de cordon de serrage sur les coupes plus décontractées.

(

Processus de mélange à Johnstons of Elgin Mill

/ Mike Wilkinson)

«J’ai été extrêmement impressionné par les efforts, les idées et la vision des artisans du Royaume-Uni et d’Italie. Espérons qu’ils emporteront beaucoup de compétences et de compréhension des approches durables de la conception et de la fabrication qu’ils pourront appliquer à leurs propres entreprises ou à leur future carrière. La clé pour moi est de redécouvrir l’importance que joue la nature, de comprendre d’où viennent les matériaux naturels et comment ils peuvent être utilisés de manière passionnante et innovante. Après tout, la nature est la source de tout », a déclaré SAR le Prince de Galles.

(

Artisans modernes britanniques et italiens à Dumfries House avec collection finale

/ Net à porter )

Un regard sur les vêtements pour femmes et il est clair que c’est une garde-robe capsule de classiques du travail acharné. Du simple manteau camel à un col roulé crème incroyablement doux et à une robe bleu marine à manches longues ultra-flatteuse, ce sont le genre de vêtements qui sont destinés à fonctionner pendant des années, voire des décennies, à venir.

«Je serai intéressé de voir comment se déroule cette collection et quelle est la réaction», a déclaré le prince Charles à Vogue. «Mais ce qui est formidable, c’est que maintenant, ils créent tous leur propre entreprise ou agissent de différentes manières. Et c’est pourquoi nous devons aider à développer ces compétences, car elles deviennent des membres vraiment précieux de la communauté de la mode.