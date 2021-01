T

Le prince de Galles a exhorté les gens à témoigner de l’Holocauste alors que ses derniers survivants arrivent à la fin de leur vie.

Dans un message enregistré pour l’événement de mercredi à l’occasion de la Journée commémorative de l’Holocauste (HMD), le prince a parlé de son thème d’être la lumière dans les ténèbres.

Il a déclaré: “Au moment où je parle, la dernière génération de témoins vivants est tragiquement en train de quitter ce monde, c’est pourquoi la tâche de témoigner nous incombe. C’est pourquoi le Holocaust Memorial Day Trust, dont je suis si fier d’être le patron, a choisi cette année le thème – Soyez la lumière dans les ténèbres.

«Ce n’est pas une tâche pour une seule fois; ce n’est pas non plus une tâche pour une génération, ou pour une personne. C’est pour tout le monde, toutes les générations et tous les temps. C’est le moment où nous le pouvons, chacun à sa manière , soyez la lumière qui garantit que l’obscurité ne pourra jamais revenir.

Les messages préenregistrés des footballeurs de Premier League Jordan Henderson et Bruno Fernandes, ainsi que les contributions du Premier ministre Boris Johnson figureront tous sur le service en ligne.

La cérémonie comprendra également des contributions de dirigeants politiques et religieux et de survivants de l’Holocauste et du génocide au Cambodge, au Rwanda, en Bosnie et au Darfour.

Des monuments nationaux à travers la Grande-Bretagne, notamment le stade de Wembley, le London Eye et le Tyne Bridge, seront baignés de lumière violette à 20 heures pour marquer le mémorial de mercredi, tandis que la cérémonie de commémoration traditionnelle sera organisée en ligne à partir de 19 heures en raison des règles de verrouillage.

Les gens ont été exhortés à montrer leur soutien en allumant une bougie dans leur fenêtre après la conclusion de la cérémonie d’une heure.

Olivia Marks-Woldman OBE, directrice générale du Holocaust Memorial Day Trust, a déclaré: «Comme pour tout le reste, nous avons dû changer la façon dont nous célébrons le Jour du Souvenir de l’Holocauste cette année.

“Notre priorité était de protéger les contributeurs, en particulier les survivants de l’Holocauste. Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont fait de la HMD une réalité cette année: le gouvernement, les lecteurs célèbres, les monuments et les panneaux d’affichage qui s’allument en violet – et les gens du Royaume-Uni qui des bougies dans leurs fenêtres.

«Il a permis à tout le monde – malgré la pandémie – d’apprendre du génocide pour un avenir meilleur».