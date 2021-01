Le prince Harry aurait «le cœur brisé par la situation» entre lui-même, son frère, le prince William, et le reste de la famille royale. Selon le journaliste Tom Bradby, le prince et son épouse, Meghan Markle, s’adaptent à la vie en dehors de la bulle de la famille royale après leur départ de leurs fonctions royales au début de 2020. Bradby, qui a interviewé le duc et la duchesse de Sussex pour le 2019 documentaire Harry & Meghan: Un voyage en Afrique, a noté que même si Harry peut avoir le cœur brisé sur l’état actuel de sa relation avec le reste de la famille royale, lui et Markle sont “satisfaits” de la façon dont leur vie se déroule aux États-Unis. États, comme l’a rapporté Closer Weekly.

“Je pense qu’ils [Harry and Markle] se sentent mieux, oui… Alors sont-ils malheureux? Non, je pense qu’ils sont satisfaits; les choses qu’ils font, ils sont très excités », dit Bradby dans un aperçu de sa prochaine apparition sur ITV Love Your Weekend avec Alan Titchmarsh, qui sera diffusé dimanche. «La situation avec la famille n’est clairement pas idéale et ce fut une année très difficile pour tous. Mais sont-ils malheureux là-bas? Non, je ne pense pas que ce soit vrai, je pense qu’ils sont assez heureux, en fait, mais je pense qu’ils se débattent avec leur position dans la vie; Je pense qu’ils le font tous. Je pense que William aussi; Je ne pense pas qu’il trouve cela facile.

Comme vous vous en souvenez, Harry et Markle ont annoncé en janvier 2020 qu’ils quitteraient leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale britannique. À ce stade, Harry et William n’étaient apparemment déjà pas bien placés dans leur relation, et le départ du duc de Sussex de la vie royale aurait aggravé les choses. William et sa femme, Kate Middleton, auraient désapprouvé “la manière” dont Harry avait “procédé” à sa sortie. Bradby a continué à expliquer que la situation dans son ensemble a été «douloureuse» pour toutes les personnes impliquées et qu’il existe encore de nombreux «sentiments blessés» qui rendent la modification de la question d’autant plus difficile.

«Vous devez vous rappeler que ce n’est pas seulement une famille; c’est une entreprise », a ajouté Bradby. «Ils travaillent dans le service public sur une plateforme très élevée et exposée et, dans une certaine mesure, ils y sont tous enfermés ensemble. Et cela crée beaucoup de tensions que les gens voient peut-être assez clairement de l’extérieur. Pourtant, en même temps, ils essaient d’être une famille et j’en suis toujours profondément conscient et à quel point c’est compliqué et franchement difficile.