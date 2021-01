P

Rince Harry a accusé les géants des médias sociaux de «créer les conditions d’une crise de haine» et a déclaré qu’ils avaient joué un rôle dans les émeutes meurtrières du Capitole américain.

Le duc de Sussex a lancé un appel passionné pour une réforme en ligne et a déclaré que «le temps presse».

Il a déclaré que les entreprises Internet de grande technologie devaient être tenues pour responsables après que les partisans de l’ancien président Donald Trump ont pris d’assaut le bâtiment à Washington le 6 janvier. Cinq personnes sont mortes, dont un policier du Capitole.

Dans une interview accordée au magazine Fast Company, le prince a été interrogé sur la manière dont son opinion sur les médias sociaux avait changé après les émeutes.

Harry, 36 ans, a déclaré qu’il maintenait ses commentaires précédents dans un article qu’il avait écrit en août dernier pour le magazine américain des médias d’affaires.

Il a déclaré que les géants des médias sociaux avaient «alimenté les conditions d’une crise de haine».

En référence aux émeutes du Capitole, il a ajouté: «Il y a eu une attaque littérale contre la démocratie aux États-Unis, organisée sur les réseaux sociaux, qui est un problème d’extrémisme violent.

«Nous perdons des êtres chers à cause des théories du complot, perdons le sens de nous-mêmes à cause du barrage de fausses vérités et, à grande échelle, perdons nos démocraties.

Harry et son épouse Meghan, 39 ans, qui ont abandonné leurs rôles de membres actifs de la famille royale au printemps dernier, se sont de plus en plus exprimés dans leur tentative d’améliorer le rôle des médias sociaux dans la société.

(

Une foule pro-Trump face à la police du Capitole américain devant la salle du Sénat

/ .)

Ils ont partagé ce qui semblait être leur dernier message sur leur compte Instagram Sussex Royal à leurs dix millions d’abonnés en mars dernier.

Cependant, Harry a démenti un rapport plus tôt ce mois-ci disant que lui et Meghan avaient quitté les médias sociaux pour de bon, affirmant qu’il avait vu comment les plates-formes «peuvent offrir un moyen de connexion et de communauté, qui sont vitaux pour nous en tant qu’êtres humains».

Le mois dernier, le couple a lancé Archewell, une organisation médiatique à but non lucratif, qui comprend un site Web et un podcast Spotify pour mettre en évidence «différentes perspectives».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les médias sociaux étaient si importants pour lui, Harry s’est tourné vers son expérience personnelle de souffrir «le vaisseau-mère» du harcèlement en ligne.

«J’ai été vraiment surpris de voir comment mon histoire avait été racontée d’une manière, l’histoire de ma femme avait été racontée d’une manière, puis notre syndicat a déclenché quelque chose qui a rendu la narration de cette histoire très différente», a-t-il déclaré.

«Ce faux récit est devenu le vaisseau-mère de tout le harcèlement dont vous parlez.

«Cela n’aurait même pas commencé si notre histoire venait d’être racontée honnêtement. Ce qui se passe en ligne ne reste pas en ligne – il se propage partout, comme une traînée de poudre: dans les maisons et les lieux de travail, dans les rues, dans nos esprits.

«La question devient vraiment de savoir quoi faire lorsque le partage de nouvelles et d’informations n’est plus un échange décent et véridique, mais plutôt un échange d’armes.»

Avant les élections américaines, Harry et Meghan ont exhorté les Américains à «rejeter les discours de haine, la désinformation et la négativité en ligne» et à s’inscrire pour voter.

(Les partisans du président américain Donald Trump manifestent à l’intérieur du Capitole américain / . via .)

Le prince a déclaré que la réforme des médias sociaux était une «question humanitaire». Il a dit qu’il l’a également partiellement blâmé pour le génocide en Birmanie et pour la destruction de la forêt amazonienne.

Harry a commenté sa surprise lorsqu’il a lu des rapports récents dans les médias selon lesquels lui et la duchesse de Sussex avaient quitté des sites tels que Facebook et Twitter.

«Nous nous sommes réveillés un matin il y a quelques semaines pour entendre qu’un journal Rupert Murdoch disait que nous quittions manifestement les réseaux sociaux.

“C’était une” nouvelle “pour nous, sachant que nous n’avons pas de médias sociaux pour quitter, ni nous n’avons depuis 10 mois.”

Mais il a laissé entendre qu’ils n’avaient pas définitivement rejeté l’utilisation des médias sociaux.

Il a ajouté: «Nous revisiterons les médias sociaux quand cela nous semblera bon – peut-être lorsque nous verrons des engagements plus significatifs de changement ou de réforme – mais pour le moment, nous consacrons une grande partie de notre énergie à découvrir cet espace et comment nous pouvons aider. ”