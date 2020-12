Le couple a commencé son «spécial vacances» de 33 minutes en rendant hommage aux travailleurs de la santé et aux travailleurs de première ligne pour leurs sacrifices tout au long de la pandémie et s’est souvenu de ceux qui ont vécu «l’incertitude et une perte impensable».

L’accord de podcast Archewell Audio, d’une valeur d’environ 25 millions de dollars américains (18 millions de livres sterling), intervient quelques mois seulement après que le couple a signé un contrat avec Netflix pour produire une gamme de programmes et de séries.

Selon les rumeurs, le partenariat vaut plus de 100 millions de livres sterling.

Sir Elton était un ami de la mère de Harry, Diana, princesse de Galles

Le podcast présente également les premiers mots que le public entend de leur fils, Archie, comme il dit «amusant», «heureux», «nouveau» et «année».

Harry a dit aux auditeurs: «Nous sommes heureux que vous soyez ici. Comme nous le savons tous, cela fait un an. Et nous voulons vraiment honorer la compassion et la gentillesse qui ont aidé tant de gens à passer à travers.

Meghan a ajouté: «Et en même temps, pour honorer ceux qui ont connu une incertitude et une perte impensable. Nos pensées vous accompagnent, surtout en cette période des fêtes. »

Le duc a poursuivi: «Et dans de trop nombreux cas, les gens n’ont pas été en mesure d’être aux côtés d’un être cher ou de dire au revoir comme ils l’auraient souhaité», et son épouse a déclaré: «Nous voulons également remercier les travailleurs de la santé, les travailleurs des services de première ligne, et tant d’autres pour leurs sacrifices.

Sir Elton était un ami de la mère de Harry, Diana, et a régulièrement soutenu son fils au fil des ans, tandis que Corden était invité au mariage de Harry et Meghan et a été invité par le duc à se produire lors de la soirée du couple.

Parmi les autres invités figuraient l’activiste et star du tennis Naomi Osaka et Tyler Perry

Parmi les autres invités figuraient l’activiste et star du tennis Naomi Osaka, le cinéaste et acteur américain Tyler Perry, l’icône du bien-être Deepak Chopra et la militante adolescente Christina Adane de Londres, qui fait campagne sur les questions alimentaires.

Harry a déclaré dans le podcast: «Alors que nous arrivons à la fin de cette année et que nous regardons vers l’avenir… conservons les leçons que nous avons apprises sur l’importance de prendre soin les uns des autres et sur l’importance de nos relations… même lorsqu’ils sont physiquement impossibles.

Meghan a ajouté qu’ils avaient demandé aux personnes qui «nous inspirent» d’apparaître sur le podcast et de donner «leur avis sur ce qu’ils ont appris de 2020».

Le podcast se termine avec le couple diffusant la chanson gospel This Little Light of Mine qui a été jouée à la fin de leur mariage.

Meghan a déclaré: “De notre part, je dirai que peu importe ce que la vie vous réserve, faites-nous confiance quand nous disons que l’amour gagne.”

Elle a ajouté: “Cette Petite Lumière de la Mine a joué à la toute fin de notre mariage … pendant que nous descendions les marches de l’église.”

Citant Martin Luther King, elle a poursuivi en disant: «C’était la musique que nous voulions jouer lorsque nous avons commencé notre vie ensemble. Parce que comme nous le savons tous, «les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seule la lumière peut le faire…» »

Harry a ajouté: «Le message de cette chanson est celui que nous tenons si cher. Il s’agit d’utiliser le pouvoir que chacun de nous a en nous pour rendre ce monde meilleur.