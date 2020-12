h

Le duc de Sussex a salué l’introduction de la formation obligatoire en santé mentale dans l’armée britannique comme un “pas en avant incroyable”.

L’ancien soldat Harry a déclaré que la formation, qui débutera le 1er avril de l’année prochaine, aidera à “protéger et renforcer le potentiel et la résilience” du personnel des forces armées.

L’initiative fait partie d’un effort visant à «repenser complètement» les services de santé mentale dans l’armée, a déclaré le ministre de la Défense et des vétérans Johnny Mercer.

Répondant à l’annonce, Harry a déclaré: «C’est un pas en avant incroyable pour l’armée britannique et favorise le leadership mondial de nos forces armées.

“Il ne devrait y avoir aucune différence entre la façon dont nous percevons notre forme physique et notre forme mentale, et l’entraînement aidera nos hommes et nos femmes de service à exceller, tout en étant mieux préparés à ce qu’ils peuvent affronter, dans n’importe quelle situation.”

Cela intervient alors que le petit-fils de la reine a dirigé le développement de la plate-forme de santé mentale HeadFIT, qui vise à aider les membres de l’armée à assurer leur bien-être.

Lancé plus tôt cette année, le site Web fournit au personnel de la Défense un accès 24 heures sur 24 à des outils d’auto-assistance pour améliorer l’humeur, la motivation et la confiance.

Harry a déclaré: «Au fil des ans, ce fut un honneur de travailler aux côtés des chefs de service et du ministère de la Défense (MoD) sur des projets tels que HeadFIT, et je suis ravi de voir une étape aussi importante pour protéger et renforcer le potentiel et la résilience de nos militaires.

«Merci particulièrement à Johnny Mercer et aux équipes de personnes qui travaillent sans relâche pour protéger et soutenir la santé et le bien-être de nos troupes et de leurs familles.

“La santé mentale deviendra une pratique quotidienne adoptée par nous tous comme un moyen de libérer le potentiel dans tous les aspects de notre vie.”

M. Mercer a déclaré dans un communiqué que le ministère de la Défense était “déterminé” à s’attaquer au problème de la santé mentale et de la résilience mentale “depuis un certain temps”.

Il a déclaré: «Bien que certains membres du personnel aient déjà une bonne expérience, parce qu’ils ont de bons leaders qui prennent ce domaine au sérieux, pour moi, l’important est d’égaliser l’expérience pour tous.

«À partir du 1er avril de l’année prochaine, il y aura une formation obligatoire sur la santé mentale pour tous.

HeadFIT a été développé en partenariat avec la campagne Heads Together de la Royal Foundation, le ministère de la Défense et le King’s College de Londres, avec les conseils cliniques de la psychologue Dr Vanessa Moulton.

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la Fondation royale conjointe avec le duc et la duchesse de Cambridge l’année dernière, mais il a été dit à l’époque qu’il y aurait une future collaboration sur Heads Together.

Harry et Meghan se sont depuis retirés de la monarchie pour mener une vie de liberté personnelle et financière aux États-Unis.

Le duc a passé 10 ans dans l’armée, ce qui comprenait deux visites de première ligne en Afghanistan.