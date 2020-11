Le coronavirus a élevé sa tête laide sur le prince William selon un rapport sur le soleil de sources du palais de Kensington dimanche. Le duc de Cambridge a été testé positif au COVID-19 en avril, mais la nouvelle de son diagnostic est restée confidentielle jusqu’à ce week-end.

Le point de vente a donné un aperçu de son expérience avec le virus, car une source a déclaré qu’il avait été «frappé assez durement». Il aurait eu des difficultés à respirer, ce qui a provoqué une certaine panique parmi ses proches. Le Sun a noté que son test positif était survenu juste au moment où le Premier ministre Boris Johnson avait déclaré au pays que lui aussi avait été testé positif. La source a suggéré que William préférait garder son secret car il ne voulait pas ajouter plus de détresse au Royaume-Uni, qui faisait déjà face à son chef devant se battre à travers le coronavirus.

En gardant son diagnostic pour lui-même et son entourage, William a continué à fonctionner comme d’habitude. Il n’a manqué aucun engagement à la suite de son test COVID-19 positif pour ne pas provoquer de panique. Le joueur de 38 ans n’a pas encore commenté publiquement la question depuis la publication du rapport dimanche. De nombreux médias ont contacté le palais de Kensington pour obtenir des commentaires, mais ils n’ont confirmé ni nié aucune des nouvelles. Le coronavirus a également frappé sa famille lorsque le prince Charles a annoncé qu’il avait été testé positif au COVID-19 en mars. L’homme de 71 ans a souffert de symptômes bénins mais est resté en bonne santé pendant une grande partie de son rétablissement.

Le coronavirus a frappé de nombreuses personnes au pouvoir à travers le pays. En plus de la famille royale et de Johnson, il a également quitté le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, devant s’auto-isoler en mars après le diagnostic de sa femme. Aux États-Unis, le COVID-19 a sévi sur Capitol Hill, notamment avec le président Donald Trump. Suite à son diagnostic en septembre, Trump a fini par se rendre au centre médical Walter Reed pour y être soigné. Après son week-end là-bas, il a été libéré et a continué à faire des apparitions publiques et à reprendre la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle du 3 novembre. En plus de Trump, de nombreux autres membres de son administration ont été testés positifs, une liste qui comprend la Première Dame Melania Trump, le conseiller principal Hope Hicks et l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, entre autres.