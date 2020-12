Le duc et la duchesse de Cambridge ont admis mardi qu’ils se débattaient toujours sur leurs projets de Noël.

Le couple a dit aux étudiants de Cardiff qu’ils ne savaient pas avec qui passer les fêtes.

«C’est tellement difficile, nous essayons toujours de faire des plans», a déclaré William.

«Il est difficile de savoir quoi faire pour le mieux.»

Lily Faulkner, 21 ans, étudiante de deuxième année en politique et en études internationales à l’Université de Cardiff, a déclaré par la suite: «Ils essayaient comme nous tous de faire des projets de Noël avec leur famille et n’étaient toujours pas sûrs à 100% de ce qu’ils allaient faire. faire ou où ils allaient être.

William et Kate participent à une tournée de Noël de deux jours à travers l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles. Ils ont voyagé à bord du train royal pour remercier les personnes et les organisations qui ont aidé leurs communautés pendant la pandémie.

Leur premier arrêt mardi a eu lieu au château de Cardiff où ils ont rencontré des étudiants locaux de l’Université de Cardiff, de la métropole et de l’université de Cardiff et de l’Université du Pays de Galles du Sud pour entendre parler de certains des défis qu’ils ont rencontrés, en particulier en ce qui concerne leur santé mentale.

Le château de Cardiff a été transformé en un pays des merveilles hivernal – bien que socialement éloigné – avec des illuminations et un marché alimentaire.

Le couple a attrapé des bâtons chargés de guimauves géantes pour porter un toast autour d’un petit feu de joie avec Lily et deux camarades de classe, Azaria Anaman, 23 ans, qui en est à sa première année de comptabilité et de finance, et Shahzeb Akhtar, 21 ans, qui est sa troisième année d’études. optométrie.

William et Kate ont participé à une tournée de Noël de deux jours à travers l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles

Kate a eu du mal avec ses marshamallows, qui ont continué à glisser sur son bâton, et à un moment donné, il a gloussé alors qu’il restait coincé sur ses gants.

«Je pense que je vais avoir des guimauves sur mes doigts toute la journée», dit-elle.

William a finalement dû mettre le sien sur le feu.

“Il doit devenir un peu brun mais pas aussi brun que celui-ci,” grimaça-t-il. “Je n’ai pas fait attention.”

Kate a dit aux étudiants qu’elle avait commandé des guimauves pour leurs trois enfants – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis – pour leurs célébrations nocturnes.

Les petits, expliqua-t-elle, glissent normalement sur le feu, alors elle en commanda des géants – comme ceux qu’ils tenaient.

«Je les ai commandés pour les enfants. Il y a eu une petite ruée vers le sucre », dit-elle en riant et en roulant des yeux.

William a commenté que c’était «le premier coup aujourd’hui», soulignant la nouvelle que les premiers vaccins anti-Covid sont en cours de déploiement, et a demandé au groupe: «Comment allez-vous tous les gars? Avez-vous pu faire des projets de Noël? »

Lily a été particulièrement touchée de parler au couple de problèmes de santé mentale, après avoir lutté avec les siens après la mort de son père à l’âge de 18 ans.

«C’était vraiment bien d’en parler avec eux. Ils voulaient savoir comment nous y faisions face et nous nous entraidions. » dit-elle.

«Ce sont de tels défenseurs de la santé mentale et lorsque vous avez des problèmes de santé mentale, il peut parfois être vraiment effrayant de se manifester et de dire que vous avez besoin d’aide. Et quand des gens comme le duc et la duchesse disent qu’ils le soutiennent, c’est vraiment rassurant. ok de ne pas aller bien, parfois.

«C’était intéressant de dire le moins, ce terme. Très différent. Mais c’est bien de savoir qu’il y a eu du soutien là-bas et j’ai une autre année où j’espère que nous pourrons revenir à la normale.

Les étudiants ont déclaré qu’ils n’avaient découvert que cinq minutes avant l’arrivée du couple qui allaient être les mystérieux visiteurs VIP.

«Nous n’avions aucune idée que c’était ce VIP», a plaisanté Shahzeb.

Kate et William lors d’une récente visite à un organisme de bienfaisance pour les sans-abri

Azaria a déclaré: «C’est vraiment bon de savoir qu’ils sont intéressés à entendre parler des étudiants et qu’ils ont également eu des moments difficiles.

«Heureusement, nous avons été vraiment soutenus ici. La façon dont nous nous sommes adaptés pour donner des conférences pratiquement combinées avec un enseignement traditionnel, un apprentissage mixte, ça a été une bonne chose.

Le duc et la duchesse ont passé plusieurs minutes assis à distance pour discuter avec d’autres groupes d’étudiants de leur expérience à l’université cette année.

Leur dernier groupe était composé de six colocataires qui avaient “ bouillonné ” ensemble, tous étudiant un mélange de science du sport et d’éducation, avec lesquels ils avaient accepté de participer à un échange de cadeaux Secret Santa.

Ils ont tous arraché avec empressement le papier d’emballage de leurs cadeaux et Kate a fait rire le groupe quand il est apparu qu’elle avait offert à Gwennan Lewis, 20 ans, de Newport, un jeu “ Prosecco Pong ” à 13,99 £.

Il était composé de plusieurs verres et balles en plastique et implique que les participants lancent à tour de rôle une balle dans le verre de leur adversaire et prennent un verre chaque fois que quelqu’un tire et marque.

William a acheté Dewi Morgan, 19 ans, qui en est à sa deuxième année d’étude du sport et de la science de l’exercice à Cardiff Metropolitan, un jeu de football de table.

La duchesse semblait heureuse avec une cuillère d’amour galloise traditionnelle qu’elle avait été achetée, tandis que William se moquait de son jeu de retournement de tapis de bière Guinness. «Je pense que cela en dit long sur moi», dit-il en riant.

«J’espère vraiment que vous pourrez voir vos familles à Noël», a-t-il déclaré au groupe.

Kate a demandé: «Y a-t-il beaucoup dans votre cours qui couvre le bien-être mental? Avez-vous eu beaucoup de soutien? »

Dewi lui a dit: «En tant que maison, nous nous sommes tous soutenus. Certains étudiants se sont sentis vraiment isolés mais ont été très chanceux.

Par la suite, Dewi a plaisanté en disant qu’il avait été tenté d’acheter au duc une boîte de bandeaux dans un clin d’œil humoristique à ses cheveux clairsemés, mais il ne savait pas comment William le prendrait.

«Je l’ai mis en bouteille! Je l’ai mis en bouteille! Il a dit.

«Nous ne pouvions dépenser que cinq et je pensais que le match serait un rire.»

Gwennan a déclaré: “Nous étions censés obtenir quelque chose qui nous représente ou représente la personne à qui nous le donnions. Mais c’était au maximum 5 £.

«J’aime le Prosecco pong, c’est amusant. Quelque chose à faire à Noël! “

Le groupe a déclaré que le couple avait été vraiment touché.

«C’est génial», a déclaré Gwennan. «Un vrai choc mais fantastique. Cela montre qu’ils se soucient de vouloir venir s’enregistrer. Particulièrement en discutant de notre santé mentale. Nous ne pouvions pas vraiment y croire.

Dewi a ajouté: “C’était assez surréaliste.

«Mais c’était bien de leur parler de ce que nous avons vécu. Il y a eu beaucoup de soutien de l’université, les tuteurs avaient été formidables.