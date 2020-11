Le prince William et Kate Middleton perdus pleurent d’être aimés | AP

Il n’y a rien de plus dévastateur que le moment où le duc et la duchesse de Cambridge, le prince William, Kate Middleton et toute leur famille ont récemment vécu la perte d’un de leurs membres bien-aimés, le petit-fils de Reine Isabel, sa femme et ses enfants auraient pleuré la triste perte à travers une image qu’ils partageaient à la mémoire de leur bien-aimé.

Au moyen d’une lettre officielle, les ducs de Cambridge, William et Kate, ont partagé le triste moment pour eux et leur famille.

S’il y a bien une chose que William et Kate ont appréciée, c’est la présence de quelques amis chiens chez eux, un goût qu’ils partagent avec la reine Elizabeth, qui a toujours choyé fidèlement tous leurs animaux de compagnie.

Cependant, maintenant “Luppo“comme les Cambriens appelaient son fidèle compagnon, il a terminé un cycle dans sa famille et a finalement dit au revoir à ses propriétaires qui l’auraient sûrement douché avec beaucoup d’amour et de soins au cours de sa vie.

Quoi qu’il en soit, cela représente pour un habitué de ces êtres vivants comme le Cambridge et la plupart de la royauté, le moment n’a pas été facile à assimiler et la preuve en est qu’il était un peu difficile pour eux de partager la nouvelle.

Une photographie à travers son compte Instagram où “Luppo” apparaît et auquel ils dédient un message avec quelques reflets de tristesse d’avoir dû le virer.

Malheureusement le week-end dernier, notre chien adoré Lupo est décédé, il a commencé à être lu dans la publication qu’ils ont placée sur leurs réseaux sociaux.

Les ducs de Cambrige ont limogé Luppo le week-end dernier, mais ce n’est que dimanche qu’ils ont eu le courage de partager sa perte.

Il est dans le cœur de notre famille depuis 9 ans et il nous manquera beaucoup », ont-ils expliqué avec une tendre photo de l’animal, ont-ils conclu.

Après avoir partagé l’annonce, plusieurs réactions des adeptes du compte ont exprimé leurs condoléances en essayant de leur offrir quelques mots de réconfort.

Je suis desolé!! Perdre un chien est très douloureux. L’amour pour vous tous, indique la signification de l’un des messages d’un utilisateur qui a dédié ces mots à la publication.

Je suis vraiment désolé, les animaux ne sont pas des animaux domestiques, ils deviennent une famille,

Je suis vraiment désolé, je suis sûr que c’est difficile pour vous, en particulier pour les enfants, étaient certains des messages.

Il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois que William et Kate manifestent leur intérêt pour les animaux puisque dans certaines des autres publications sur le compte @KensingtonPalace, il y a des images où le fils aîné de Carlos de Gales et sa femme, la duchesse , ne peut s’empêcher de se rapprocher quand ils voient un chiot.

Un exemple de ceci est une occasion récente où ils ont rendu visite au président de l’Irlande et ont joué avec son animal de compagnie, qui semble vraiment apprécier les caresses qu’il a reçues des ducs de Cambridge.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’amour pour ces petits viendrait de la reine Elizabeth elle-même qui a toujours fait preuve d’un grand enthousiasme lorsqu’elle était avec ses animaux de compagnie, ses chiens et ses chevaux.

En particulier, c’est la race de corgis qui a toujours été présente dans la famille royale britannique depuis que le monarque était encore une fille de 7 ans, on sait donc que le souverain a eu plus de 30 chiens du même course.

Ils ont même joué avec la reine dans certains symboles tels que des pièces de monnaie en commémoration de son jubilé, car certains d’entre eux l’ont accompagnée pendant une grande partie de sa vie, ils sont donc quelque chose de très essentiel pour la reine, ils sont donc si prudents. Plus spécial qu’un autre de la royauté.