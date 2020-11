William a déclaré qu’il craignait que certains pères «ne savent pas où aller» pour obtenir de l’aide, alors que Kate et lui se sont entretenus avec le groupe qui a suivi des cours de paternité organisés par Future Men, une organisation caritative basée à Londres qui fournit des conseils aux hommes et aux garçons.

La duchesse a fait de la promotion du développement de la petite enfance des enfants l’un des principaux piliers de son travail public et les résultats de son enquête nationale historique sur la question sont attendus dans les prochains jours.

Lors d’un appel vidéo, William a demandé aux pères: «Comment Future Men trouve-t-il certains de ces autres gars qui n’ont pas eu la réalisation, ou les moyens si vous le souhaitez, d’aller chercher des services comme Future Men et être en mesure de construire sur un avenir heureux en tant que père?

«Parce que je m’inquiète énormément, beaucoup de pères qui ne savent tout simplement pas quoi faire, et ils ne savent pas où aller. Et ils n’ont peut-être pas un si bon niveau – ni des bases, ni des fondations ou un soutien autour d’eux pour savoir quoi faire.

Future Men propose une gamme de cours qui aident avec différents aspects de la paternité, de l’amélioration des relations père-enfant à l’enseignement d’approches pratiques et émotionnelles pour permettre aux hommes de prendre soin d’eux-mêmes, de leur partenaire et de leur bébé.

Les hommes ont décrit leurs expériences de paternité, de la gestion des habitudes de sommeil de leur enfant au rôle de modèle positif lorsque Kate les a interrogés sur les défis de la vie de famille, en particulier pendant le confinement.

Sarit Chaturvedi a déclaré: «La parentalité est probablement le seul type de travail si vous pouvez l’appeler (un travail) – c’est un travail très, très difficile – que nous n’avons pas d’approche pratique.

«Vous savez, n’importe quel autre travail que vous entrez, on vous montre les cordes. À l’époque, c’est complètement nouveau pour vous, c’est vraiment effrayant d’être parent pour la première fois.

Quand l’un des pères a dit qu’il connaissait beaucoup d’hommes qui ne connaissaient pas les cours de paternité des Future Men mais qui étaient intéressés, Kate a dit que c’était «dommage» que des services similaires n’étaient pas plus largement disponibles.

La duchesse a ajouté: “Les papas jouent un rôle si important que demander de l’aide et des conseils ne devrait pas être une mauvaise chose.”

Dans un moment plus léger, Graeme Mackenzie, qui vers la fin du chat vidéo a été rejoint par son fils de huit mois, Liam, a déclaré: «La meilleure chose que j’aime dans le fait d’être papa est de le renifler et d’avoir cette nouvelle odeur de bébé. “

Peter Sen, qui a également présenté son premier enfant, son fils Elliott, au groupe, a déclaré: «Je pense qu’être à la maison en lock-out a été une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction que j’ai de voir chaque partie de son développement et c’est une vraie joie, et même s’il dort mal ou mal, il se réveille toujours avec un grand sourire sur son visage.

Lorsque les pères ont fait sortir leurs fils, William et Kate n’ont pas pu cacher leurs instincts parentaux et ont souri. M. Mackenzie a déclaré: «Ses passe-temps sont en train de baver et c’est aussi un petit gars assez bruyant, n’est-ce pas?

Kate a fait un signe de la main et a dit «Salut Liam», puis a demandé «Est-ce son premier appel Zoom?» et le duc et la duchesse ont ri quand on l’a dit.

M. Sen a déclaré qu’il avait manqué d’interagir avec d’autres familles et la duchesse a sympathisé et a répondu: “Cela doit être si difficile d’avoir un nouveau-né sur le verrouillage.”

Lorsque William a demandé aux hommes si le fait d’être père était valorisé par leurs communautés et la société en général, Darren Smith, marié et père d’un fils appelé Messiah, a déclaré: «Je suis fermement convaincu que, surtout pour moi étant un jeune père, je pense que je avoir un impact fort sur vous savez, la communauté, la société autour de moi…

«Nous sommes des super-héros pour ces enfants, nous sommes leurs modèles. Tu sais, ils nous regardent comme “OK, je veux être comme papa”. Mon fils me dit tous les jours «papa, je veux être comme toi». »