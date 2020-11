Au cours de la semaine où la BBC a été forcée de mettre en place une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles le journaliste Martin Bashir aurait abusé de la vulnérabilité de sa défunte mère pour la persuader de s’asseoir pour une interview tristement célèbre de Panorama 1995, William a surpris les ambassadeurs adolescents du Diana Award, le seul organisme de bienfaisance son nom, avec un appel vidéo pour montrer son admiration pour leur travail dans Anti-Bullying Week.

L’organisme de bienfaisance, créé en 1997 dans le cadre de la réponse officielle britannique à la mort de Diana deux ans plus tôt, a formé plus de 35000 jeunes en tant qu’ambassadeurs anti-intimidation travaillant pour aider les victimes dans les écoles et les communautés. Leur travail de lutte contre l’intimidation aide de nombreuses personnes d’une génération souffrant de niveaux élevés d’anxiété et d’autres problèmes de santé mentale.

Bien que les écoles soient fermées pendant une grande partie de l’année à cause de Covid-19, les ambassadeurs anti-intimidation de l’organisme de bienfaisance affirment que les abus sont de plus en plus transférés en ligne. Malgré les mesures de verrouillage pendant une grande partie de cette année, le prix Diana a rapporté que 46% des jeunes interrogés ont été victimes d’intimidation au cours des 12 derniers mois.

William, dont la visite virtuelle jeudi avait été organisée avant de décider de rompre le silence sur la controverse sur l’interview de Bashir, a écouté quatre jeunes décrire comment ils avaient enduré une période misérable aux mains des intimidateurs avant de régler le problème et de décider d’aider les autres. rencontrant des problèmes similaires.

Le deuxième en ligne vers le trône a déclaré: «C’est tout simplement horrible et c’est très émouvant de vous entendre parler de la façon dont vous voulez aider les autres et faire en sorte que cela n’arrive à personne d’autre.

«C’est la chose la plus importante, que vous vous rendiez compte que cela ne vous battra pas et que vous voulez vous assurer que les autres ne subiront pas le même tourment que vous les gars.

«Mais je suis vraiment désolé que vous ayez vécu ces circonstances et ces brutes. C’est navrant d’entendre à quel point cela a eu un impact sur votre scolarité, votre vie et des choses comme ça. »

Il leur a dit: «De toute évidence, vous avez tous accepté et battu, ce qui est fantastique. Parce qu’il peut – et, malheureusement, il le fait – prendre le dessus sur trop de gens et certains d’entre eux ne peuvent pas le surmonter.

William, comme son frère le prince Harry, a été un partisan enthousiaste du prix Diana et assiste régulièrement à des événements pour l’organisme de bienfaisance.

Tessy Ojo, directeur général du Diana Award, a déclaré: «Les jeunes ont fait face à des changements monumentaux cette année. Nous savons grâce à nos recherches que la santé mentale et le bien-être sont la plus grande préoccupation, beaucoup se sentant isolés de leurs amis. Paige, Rose, Jude et Isabel sont passionnées par la lutte contre l’intimidation et ont continué à surmonter les obstacles pendant le verrouillage pour soutenir leurs pairs.

«Nous ne pouvons pas être ensemble en personne pour la semaine anti-intimidation cette année, mais cette réunion vidéo surprise avec le duc de Cambridge a encore motivé ces jeunes ambassadeurs anti-intimidation à continuer leur travail pour lutter contre toutes les formes d’intimidation.