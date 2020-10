Le prince William n’était pas satisfait de la façon dont son neveu, la naissance d’Archie a été gérée, selon un nouveau livre sur la famille royale. Dans son nouveau livre Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult, l’historien britannique Robert Lacey a écrit que le fils de Markle et du prince Harry, Archie, était né en secret aux petites heures du matin, mais la naissance était non signalé avant des heures plus tard. Le prince William, dont les propres développements familiaux se sont déroulés sur la scène mondiale, aurait été bouleversé.

La famille royale a attendu des heures pour publier une déclaration sur la naissance d’Archie, et même alors, ils ont affirmé que Markle “était entré en travail”, sans révéler qu’Archie était déjà né. Lacey a écrit: “Leur stratagème a été renforcé par le fait que le palais de Buckingham a fait une déclaration étrangement trompeuse à 14 heures ce jour-là, disant que la duchesse de Sussex allait juste accoucher – alors qu’elle avait, en fait, été livrée de son nouveau fils huit heures plus tôt. . “

Lacey a poursuivi en disant que ce secret ne convenait pas au prince William, qui “ne pensait pas trop aux manœuvres” prima donna “de Harry et Meghan pour cacher la naissance de leur fils.” En fait, selon Lacey, le prince William et Kate Middleton ont attendu “huit jours complets” pour même rencontrer Archie en raison de leur agacement.

“En revanche, la reine, le prince Philip, Charles et Camilla sont tous venus en quelques heures pour roucouler sur le bébé – et il semblait étrange que, lorsque les Cambridges ont finalement fait leur apparition plus d’une semaine plus tard, ils n’ont pas amené George. , Charlotte et Louis pour accueillir leur nouveau cousin », a poursuivi l’auteur.

Ce n’est qu’un exemple où Lacey prétend avoir des connaissances d’initiés, prouvant que le prince William et le prince Harry sont en désaccord depuis des années. Le récit de Lacey met la responsabilité d’une grande partie de ces conflits sur Markle elle-même. Il n’est pas le seul, car d’autres livres d’autres auteurs ont raconté des histoires similaires, soutenues par d’innombrables articles de tabloïd de célébrités.

En août, une source interne a déclaré à Us Weekly que ces livres avaient “aggravé les choses entre eux … Il y a toujours des problèmes entre les frères”.

Aujourd’hui âgé de 17 mois, Archie pourrait être élevé en dehors de toute cette intrigue royale dans sa nouvelle maison à Santa Barbara, en Californie. Le prince Harry et Markle ont pris du recul par rapport aux responsabilités royales, occupant une place dans le livre américain de Lacey, Battle of Brothers est désormais disponible partout où les livres sont vendus.