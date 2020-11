UNE

Le principal allié de Trump a appelé le président à renoncer à ses efforts pour renverser le résultat des élections américaines, affirmant que l’équipe juridique à la tête de la candidature était un «embarras national».

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a déclaré que M. Trump n’avait fourni aucune preuve de fraude et qu’il était temps de donner la priorité à son pays.

S’exprimant hier soir sur ABC’s This Week, il a déclaré: «Franchement, la conduite de l’équipe juridique du président a été un embarras national.

«J’ai été un partisan du président. J’ai voté pour lui deux fois, mais les élections ont des conséquences, et nous ne pouvons pas continuer à agir comme si quelque chose s’était passé ici qui ne s’était pas produit.

«Si vous n’êtes pas disposé à vous présenter et à présenter des preuves, cela signifie que les preuves n’existent pas», a-t-il ajouté. «Le pays est ce qui compte le plus. Autant je suis un républicain fort et j’aime mon parti, autant c’est le pays qui doit passer en premier.

Il devient le républicain le plus en vue pour rompre les rangs et appeler M. Trump à jeter l’éponge. Il a été le premier gouverneur à approuver M. Trump en tant que candidat à la présidentielle en 2016.

M. Christie a pris la parole après que la campagne Trump a demandé un deuxième recomptage en Géorgie malgré que l’État ait certifié la victoire de Joe Biden vendredi après un décompte manuel.

Elle a affirmé que les systèmes de vote électronique avaient transféré des millions de voix à Joe Biden, sans fournir aucune preuve.

Elle a également allégué sans fondement une conspiration étrangère pour vaincre M. Trump, affirmant que le logiciel utilisé avait été créé sous la direction de l’ancien président de gauche du Venezuela, Hugo Chavez, et pouvait être truqué pour garantir que les votes soient inversés d’un candidat à l’autre.

«Ils allèguent la fraude à l’extérieur de la salle d’audience, mais lorsqu’ils entrent dans la salle d’audience, ils ne plaident pas la fraude et ils ne soutiennent pas la fraude», a déclaré M. Christie.

La campagne Trump a publié une déclaration hier soir pour prendre ses distances avec Mme Powell.

«Sidney Powell pratique le droit de son propre chef», ont déclaré M. Giuliani et sa collègue avocate de campagne Jenna Ellis dans le communiqué. «Elle n’est pas membre de l’équipe juridique de Trump. Elle n’est pas non plus l’avocate du président à titre personnel. »

Un certain nombre de républicains, dont le président lui-même, a précédemment qualifié Mme Powell de l’un des avocats de sa campagne.

Les tentatives de la campagne Trump pour contrecarrer la certification du décompte des voix ont jusqu’à présent échoué devant les tribunaux de Pennsylvanie, de Géorgie, du Michigan et d’Arizona.

M. Biden devrait vaincre M. Trump par 306 contre 232 au collège électoral américain, qui détermine qui devient président.