Le prix annuel Bad Sex In Fiction a été annulé, les organisateurs affirmant que les gens avaient suffisamment souffert en 2020.

Le prix ironique, créé en 1993 par la Literary Review, récompense généralement des passages mal écrits, superficiels ou redondants de description sexuelle dans la fiction moderne.

L’année dernière, il a été remporté par deux écrivains – l’auteur français Didier Decoin et John Harvey, membre de l’Emmanuel College de Cambridge – après que les juges aient eu du mal à choisir un seul gagnant.

Mais dans un communiqué sur son site Internet, la Literary Review a déclaré que la décision d’annuler l’événement 2020 avait été prise après “des semaines de délibérations”.

Il a déclaré que les juges estimaient que “le public avait été soumis à trop de mauvaises choses cette année pour justifier de l’exposer également à du mauvais sexe”.

Cependant, il a averti que l’annulation “ne devrait pas être considérée comme une autorisation d’écrire du mauvais sexe”.

Un porte-parole des juges a déclaré: «Avec les règlements de verrouillage donnant lieu à toutes sortes de nouvelles pratiques sexuelles, les juges prévoient une vague d’entrées l’année prochaine.

«Il est rappelé aux auteurs que le cybersexe et les autres formes de divertissement à domicile relèvent de ce prix.

“Les scènes qui se déroulent dans les champs, les parcs ou les cours d’arrière-cour, ou à l’intérieur avec les fenêtres ouvertes et moins de six personnes présentes ne seront pas non plus exemptes d’un examen.”

Le prix a été remporté pour la première fois par l’auteur et diffuseur Melvyn Bragg en 1993 pour une scène de son roman – A Time To Dance.