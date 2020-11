Artem Chigvintsev met fin à la spéculation selon laquelle le juge de Dancing With the Stars, Carrie Ann Inaba, jugera durement lui et sa partenaire Kaitlyn Bristowe cette saison en raison de leur passé romantique. Dans une interview de mardi avec Us Weekly, Chigvintsev a ri lorsqu’on lui a demandé si sa rencontre avec Inaba entre 2006 et 2009 avait joué dans le drame de notation cette saison.

“Oh mon Dieu! C’était il y a si longtemps,” s’exclama Chigvintsev. “C’était, genre, 2008, nous sommes en 2020. C’était il y a 12 ans!” L’ancienne Bachelorette a ensuite déclaré que les fans “adoraient chercher quelque chose”, reconnaissant qu’Inaba était dur avec eux cette saison pour encourager leurs progrès.

“Je ne pense pas que ma relation précédente ait quoi que ce soit à voir avec ça, je serai honnête avec vous, car elle me juge depuis le nombre de saisons passées dans la série”, a poursuivi la professionnelle de longue date de DWTS. “Donc, il n’y a pas d’agenda personnel du tout. Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec ça. Je pense qu’elle était vraiment dure dans le sens où elle voyait tellement plus de potentiel que ce que nous avons livré dans le passé deux semaines et elle a enfin des choses qu’elle voulait voir. “

Après des semaines de tension entre l’équipe de Bristowe et Inaba à propos de la notation, Chigvintsev et la star de télé-réalité se sont précipités à la table des juges pour embrasser la co-animatrice de The Talk quand elle leur a ovationné leur tango argentin, ce qui leur a valu leur premier score parfait. de la saison. Chigvintsev a ajouté qu’il était “vraiment heureux” que les scores reflétaient le travail acharné de son équipe, “parce qu’il a été difficile pendant deux semaines d’obtenir certaines critiques et de reprendre les répétitions tout en essayant d’être très positif, comme:” Non, nous allons le faire, nous allons percer. »

Inaba a également dit à Us Weekly qu’elle riait des pensées sur son histoire de rencontres, notant que Bachelor Nation peut avoir tendance à “créer une histoire” similaire au drame sur les émissions de rencontres ABC qui n’est pas la vérité sur le concours de danse. “Ils sont comme, il y a de la jalousie là-bas et il y a ceci et cela parce que c’est ce que sont The Bachelor and Bachelorette, non?” dit-elle. Inaba a poursuivi en disant qu’elle aimait et respectait son ex et qu’elle ne pouvait pas être plus heureuse que lui et sa fiancée Nikki Bella viennent d’accueillir le bébé Matteo.

«Il n’y a rien d’autre que de l’amour et j’ai pensé que c’était hystérique», a-t-elle déclaré à propos des rumeurs de mauvaise volonté entre les deux. “Donc rien de tout cela ne me dérange. Je sais que les gens sont passionnés par Dancing With the Stars. Ils sont passionnés par qui ils votent. J’adore ça. Je ne supporterai pas l’intimidation de moi ou de qui que ce soit. Je ne le ferai pas. . Nous en avons assez dans notre pays. J’en ai marre. Je ne le supporterai jamais, je ne le soutiendrai jamais. Mais je suis d’accord avec passion et je suis d’accord avec la discussion. “