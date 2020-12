Danse avec les stars, le pro Gleb Savchenko s’exprime après que sa femme Elena Samodanova a demandé le divorce mardi, affirmant qu’il n’avait jamais été infidèle dans son mariage et qu’il faisait partie d’une “relation mentalement abusive et jalouse” pendant des années avant leur séparation. Dans une interview avec Entertainment Tonight mercredi, Savchenko a affirmé que c’était en fait Samodanova, avec qui il partage sa fille Olivia, 10 ans, et Zlata, 3 ans, qui ont triché avant que les deux ne mettent fin à leur mariage de 14 ans.

Alors que Samodanova accusait publiquement son ex d’avoir des affaires en cours sur Instagram à la suite de leur annonce de séparation en novembre, le pro de DWTS a déclaré à ET que les deux avaient «des problèmes pendant des années», ajoutant: «J’étais dans une relation psychologiquement abusive et jalouse. Je me suis toujours dit à moi-même. , ‘Écoutez, c’est la mère de vos enfants, et vous l’aimez, faites en sorte que cela fonctionne pour vos enfants.’ “

Il a allégué que lui et Samodanova étaient en fait séparés depuis un certain temps et ne vivaient plus ensemble depuis juillet, et lorsque la nouvelle saison de Dancing With the Stars a commencé, il a emménagé dans un appartement fourni par la série dans le cadre de la bulle de tournage. / “Nous vivions dans une maison avant cela. Nous avons déménagé parce que nous avons décidé de nous séparer”, a déclaré le pro. “J’ai déménagé juste avant cette saison. Mais avant ça, quand j’étais en tournée et avant le début de COVID-19 début mars, c’était déjà une ambiance différente, très étrange.”

Savchenko a ajouté qu’au début de 2020, il avait le sentiment que sa femme lui mentait “constamment” sur son sort, ce qui, selon lui, était un signe d’infidélité de sa part. «Je l’ai vue sur les caméras autour de la maison. Elle se retirait, garait sa voiture devant la maison, se changeait complètement, mettait des talons et partait», a-t-il dit. “Elle me disait qu’elle irait au studio pour travailler, puis se présenterait à [the house] à 4 heures du matin complètement ivre, et réveille ma fille d’essayer d’ouvrir la porte. “

Savchenko aurait déménagé avec sa petite amie Cassie Scerbo, et Samodanova a été aperçue en train de serrer les lèvres avec l’ancien membre de la troupe DWTS Vlad Kvartin plus tôt cette semaine. Le pro a partagé qu’il avait un “instinct” qu’il se passait quelque chose entre son ex et l’alun de So You Think You Can Dance il y a longtemps, car il était proche de la famille depuis un an. “Le truc, c’est que je ne l’ai jamais trompée. Jamais, jamais, jamais. Tout ça, c’était elle qui essayait de l’installer”, a affirmé Savchenko. “Tous ces partenaires avec lesquels j’ai dansé, ça aurait pu ressembler à la télé [it was something more], mais cela n’a jamais été le cas. »