Danse avec les stars, le danseur professionnel Gleb Savchenko a passé Thanksgiving avec ses enfants, quelques semaines à peine après avoir annoncé sa séparation d’avec sa femme Elena Samodanova. Le couple est marié depuis 14 ans et est parent de deux filles, toutes deux apparues dans la publication Instagram de Savchenko pour Thanksgiving Day. Il y avait eu des spéculations sur le dernier partenaire célèbre de Savchenko, Chrishell Stause, jouant un rôle dans la scission, mais elle a fait taire ces rumeurs.

La publication Instagram de Savchenko comprenait une collection de photos amusantes avec ses filles allongées sur un canapé avec leur père. “Joyeux Thanksgiving de ma famille à la vôtre”, a écrit Savchenko dans la légende, ajoutant un emoji en forme de cœur. Des milliers de fans ont aimé le message et ont souhaité à Savchenko un joyeux Thanksgiving. “De jolies photos de vous et des filles”, a écrit un fan. “Joyeux Thanksgiving à vous et à vos belles filles !!! J’adore cette photo !!! Juste une pure gratitude”, a répondu un autre.

Savchenko a révélé le 6 novembre que lui et Samodanova se séparaient. «C’est le cœur lourd que je vous dis que ma femme et moi nous séparons après 14 ans de mariage», a écrit le danseur professionnel. «Nous avons toujours l’intention de coparrainer ensemble nos merveilleux enfants que nous aimons si profondément, et nous nous efforcerons de continuer à être les meilleurs parents possible pour eux. Il a également demandé aux fans de respecter leur vie privée.

Cette demande n’a pas empêché les fans de spéculer sur la rupture, certains spéculant que Stause y avait participé. La star de Selling Sunset a nié la rumeur et Savchenko a insisté sur le fait que la relation était platonique. “Notre amitié pendant notre saison sur DWTS n’était pas la raison de notre séparation. Elena et moi avons eu des problèmes de longue date dans notre mariage. Cela a été une situation permanente entre Elena et moi associée à un mauvais timing”, a écrit Savchenko dans un communiqué à E ! Nouvelles.

Cette semaine, Stause a également qualifié les rumeurs de «ennuyeuses» lorsqu’elle s’est entretenue avec le Daily Pop d’E!. Elle a appelé la spéculation “une de ces choses où, vous savez, malheureusement, le moment de ce qu’il traverse personnellement, les gens veulent en faire quelque chose que ce n’est pas.” L’ancienne actrice de savon a déclaré qu’elle comprenait d’où les fans avaient l’idée, puisqu’ils voyaient la chimie qu’elle avait avec Savchenko sur la piste de danse. “J’ai été sur des savons. Il faut parfois avoir ce genre de trucs quand on est sur la piste de danse”, a déclaré Stause. “Les gens interprètent mal cela.”