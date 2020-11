Gleb Savchenko garde un sourire sur son visage, apparaissant dans Dancing With the Stars pour encourager ses anciens concurrents au milieu des allégations de tricherie qui tourbillonnent autour de son divorce avec sa femme Elena Samodanova. Le danseur professionnel a été montré lors de l’épisode de lundi en encourageant les danseurs en solo depuis la plate-forme d’observation après que lui et son partenaire Crishell Stause aient été éliminés lors du vote de la semaine dernière.

Savchenko était également souriant alors qu’il posait dans un t-shirt à rayures et une veste en cuir pour une publication Instagram lundi célébrant la soirée spéciale Icons Night de l’émission ABC. “C’est #IconsNight sur[DancingWiththeStars”lemannequin37ansalégendésagaleriedeselfies«Jesouhaitelameilleuredeschancesauxseptcouplesrestants»[DancingWiththeStars”themodel37captionedhisgalleryofselfies“Sendingthebestoflucktotheremainingsevencouples”

L’épisode de lundi a été diffusé trois jours seulement après que Savchenko et son ex-épouse, 36 ans, aient annoncé qu’ils s’étaient séparés après 14 ans de mariage. Les deux ont toujours l’intention de coparenter leurs filles Olivia, 10 ans, et Zlata, 3 ans, a déclaré Savchenko dans un communiqué sur Instagram. “Nous vous demandons de respecter le besoin d’intimité et de guérison de notre famille pendant cette période.”

Le lendemain, Samodanova a déclaré à PEOPLE que sa confiance en son mari avait été “irrévocablement brisée” en raison d’une présumée “infidélité continue” et de multiples affaires. “L’infidélité continue de Gleb et une récente relation inappropriée ont créé des troubles dans notre mariage et ont complètement déchiré notre famille”, a-t-elle poursuivi, accusant son ex d’être avec une autre femme récemment.

“Aucune femme ne devrait jamais rester à côté et regarder pendant qu’une autre femme offre des cadeaux coûteux à son mari, l’attire à des dîners et le séduit à chaque instant”, a ajouté Samodanova. “La nuit dernière a été la goutte d’eau, et je ne peux plus tourner la tête dans l’autre sens. Ma confiance en Gleb est irrévocablement brisée et il est temps que je m’en éloigne et que je commence à guérir pour que je puisse être la meilleure version de moi-même pour mon filles.”

Savchenko a déclaré au magazine que la déclaration de son ex-femme consistait en de “fausses accusations” et en niant toute implication amoureuse avec Selling Sunset’s Stause. Au lieu de cela, il a blâmé les «problèmes de longue date» avec Samodanova pour leur divorce. “C’est une situation persistante entre Elena et moi, associée à un mauvais timing”, a-t-il conclu. “C’était mon espoir le plus profond de garder notre vie privée juste cela: privé. Je suis attristé et déçu de voir qu’Elena a choisi de ne pas faire de même.”

Stause a déclaré dans une déclaration sur sa propre histoire Instagram qu’elle était “attristée” par la nouvelle du divorce de son ancien partenaire de danse. “Il est malheureux que cela ait provoqué des rumeurs sur ma vie personnelle”, a-t-elle ajouté. “Comme vous pouvez l’imaginer, les innombrables heures d’entraînement et de répétitions de danse ont créé une solide amitié solidaire, mais rien de plus. Je ne souhaite que le meilleur à Gleb et Elena pendant cette période malheureuse.”