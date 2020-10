Danse avec les stars, le pro Alan Bersten n’aurait pas pu rêver d’un meilleur moment pour lui et son partenaire Skai Jackson de remporter les 10 premiers de la saison des juges. Après avoir dédié leur Foxtrot à “Ordinary People” de John Legend à la co-vedette de l’actrice de Disney Channel, Jessie, Cameron Boyce, décédée en juillet 2019, Bersten a déclaré vendredi sur PopCulture @ Home qu’il était “choqué” d’obtenir un 28 / 30 des juges.

Obtenir les 10 premiers de la saison était “totalement incroyable”, a déclaré le danseur professionnel à PopCulture.com. «Je ne sais pas si tu as vu mon visage, mais j’ai été choqué. La performance live de Jackson lors de l’émission de lundi a été la meilleure qu’elle ait jamais été, a-t-il poursuivi, ce qui est “tellement gratifiant quand vous avez mis autant de travail que finalement quand ça compte, vous y parvenez.” En regardant en arrière sur les scores bien inférieurs de la semaine précédente, c’était tout un retour. “La semaine dernière, nous avons eu six, alors pour aller à neuf et un 10, c’est comme,” Qu’est-ce qui se passe?! “”, Se souvient-il du grand moment.

Dédier la danse à Boyce, décédé à tout juste 20 ans en raison de complications d’épilepsie, a ajouté une «pression» supplémentaire à ses côtés en tant que chorégraphe et chef d’équipe. “[The dance was] quelque chose que [Jackson] devait être extrêmement vulnérable et s’ouvrir à moi sur des choses dont je ne pense pas qu’elle ait jamais parlé », a déclaré Bersten, ajoutant:« Nous avons terminé la danse et nous savions que c’était quelque chose de spécial. Et donc pour que les juges soient en quelque sorte d’accord avec nous, et pour que cela résonne avec [Carrie Ann Inaba] tellement, cela signifiait juste le monde pour moi. “

“C’était comme un tel soupir de soulagement une fois que c’était fait que ça se passait bien, car il y avait tellement de rouler dessus”, a-t-il poursuivi. “Mis à part les scores – je me fiche des scores – mais pour que Skai puisse aller là-bas, devenir émotionnelle et raconter son histoire sur quelqu’un qui comptait tellement pour elle, cela me fait me sentir vraiment spécial une partie de cela. “

Même avec les 10 premiers de la saison, il n’y a pas de place pour rivaliser avec ce que Bersten pense qu’il pourrait être le casting le plus compétitif que DWTS ait jamais eu. “Cette saison plus que jamais, chaque personne pourrait se qualifier pour la finale”, a-t-il déclaré à PopCulture. “Si vous regardez la danse, tout le monde est vraiment bon. Et puis les personnalités – tout le monde est vraiment bon. J’ai l’impression qu’ils ont vraiment fait de ce casting le meilleur.”

Entrant dans la semaine des années 80, Jackson et Bersten continueront la “célébration” de leurs 10 avec une danse jazz sur “The Power of Love” de Huey Lewis et les News for Back to the Future. “Nous avons eu les 10 premiers … Je vais continuer à le mentionner”, a-t-il plaisanté. “Nous allons utiliser cette motivation et cet élan cette semaine et simplement profiter de cette danse, nous amuser sur le sol.” Dancing With the Stars est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.