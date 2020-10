Les propriétaires de Nintendo Switch rencontrent des problèmes avec les contrôleurs Joy-Con amovibles de la console depuis des années, les utilisateurs signalant d’étranges problèmes de dérive du joystick qui provoquent de fausses entrées et qui ne cessent de croître au fil du temps à mesure que les machines Switch d’origine vieillissent.

Depuis qu’un rapport de Kotaku de juillet 2019 a fait la lumière sur le problème de la dérive Joy-Con, Nintendo a considérablement changé sa politique. La société réparera désormais gratuitement les contrôleurs Joy-Con dérivants, même si vos contrôleurs ne sont pas couverts par la garantie régulière. Mais Nintendo n’a pas changé la conception des contrôleurs, et c’est toujours un problème aujourd’hui, même sur les modèles Switch actualisés lancés l’année dernière.

Si vous cherchez plus d’informations sur le problème, voici la situation actuelle:

Qu’est-ce que la «dérive Joy-Con»?

La dérive Joy-Con est un problème que les propriétaires de Switch ont rencontré au cours des derniers mois, ce qui fait que les sticks analogiques des contrôleurs se déplacent aléatoirement et entrent des commandes dans la console, même lorsqu’ils ne sont pas physiquement déplacés.

Pour l’anecdote, le problème semble affecter les contrôleurs Joy-Con gauches (qui ont tendance à être utilisés pour le mouvement dans la plupart des jeux) plus que la moitié droite de l’ensemble de contrôleurs. Cependant, il existe des rapports d’utilisateurs qui en font l’expérience sur les deux joysticks. Un sondage rapide (et extrêmement non scientifique) des membres du personnel de Verge a révélé que certains propriétaires de Switch ont signalé que plusieurs contrôleurs avaient rencontré le problème, tandis que d’autres ne l’avaient jamais rencontré, ce qui semble être reflété par des rapports sur Internet.

Qu’est-ce qui cause la dérive Joy-Con?

Il existe deux causes potentielles de dérive: certains utilisateurs attribuent le problème à la poussière ou aux débris qui pénètrent dans le contrôleur sous un capuchon en caoutchouc conçu pour garder l’intérieur propre.

D’autres ont complètement démonté le contrôleur et trouvé des contacts usés, ce qui pourrait causer le problème en raison d’une utilisation répétée. Il est également possible qu’aucune de ces théories ne soit correcte ou que ce soit une combinaison de facteurs qui provoquent une dérive du bâton au fil du temps. Sans Nintendo clarifiant la situation, il est difficile de dire exactement ce qui ne va pas.

Comment résoudre le problème?

Comme mentionné ci-dessus, la cause du problème n’est pas tout à fait claire, ce qui rend sa résolution difficile. Une solution possible consiste à vous assurer que vous exécutez le dernier logiciel Switch ou à recalibrer vos clés analogiques pour vous assurer qu’il ne s’agit pas d’un problème logiciel.

Certains utilisateurs ont également essayé d’utiliser de l’air comprimé ou de l’alcool isopropylique pour résoudre le problème, bien que le succès semble varier considérablement. D’autres ont franchi l’étape la plus radicale du remplacement complet du joystick – une solution beaucoup plus difficile qui annulera votre garantie, si cela fonctionne du tout.

Que fait Nintendo à propos des manettes impactées?

Suite à l’indignation suscitée par le problème en juillet 2019, Nintendo a commencé à réparer gratuitement les contrôleurs concernés. Vice News rapporte que Nintendo a demandé à son équipe d’assistance client de réparer gratuitement les manettes Joy-Con et d’émettre des remboursements pour les réparations précédentes, même si vous n’êtes plus sous garantie.

Nintendo a même maintenant une zone dédiée de son site Web d’assistance pour les demandes de réparation Joy-Con: remplissez simplement le formulaire et Nintendo coordonnera votre retour, confirmera que les contrôleurs ont le problème, et réparera ou remplacera les contrôleurs.

Sinon, Nintendo offre une garantie standard de 90 jours (pour les accessoires, qui semblent inclure les contrôleurs Joy-Con achetés séparément) et 12 mois (pour les consoles, ce qui semble inclure les contrôleurs Joy-Con inclus avec un commutateur).

Nintendo propose des réparations, mais elles ne sont pas bon marché

Si vous êtes en dehors de la garantie, les utilisateurs de Reddit avaient précédemment signalé des coûts de 40 $ pour une réparation hors garantie, ce qui équivaut presque au coût d’un seul contrôleur Joy-Con de remplacement. (Ils coûtent 50 $ individuellement ou 80 $ par paire.) Pour le moment, il n’y a eu aucune annonce d’une extension de garantie pour les contrôleurs.

Lorsque le problème a été révélé pour la première fois, Nintendo a commenté:

Chez Nintendo, nous sommes très fiers de créer des produits de qualité et nous les améliorons continuellement. Nous avons connaissance de rapports récents selon lesquels certains contrôleurs Joy-Con ne répondent pas correctement. Nous voulons que nos consommateurs s’amusent avec Nintendo Switch, et si quelque chose n’atteint pas cet objectif, nous les encourageons toujours à visiter http://support.nintendo.com afin que nous puissions vous aider.

Quelqu’un poursuit-il Nintendo?

En 2019, le cabinet d’avocats Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith a intenté un recours collectif contre Nintendo, alléguant que les contrôleurs Joy-Con sont défectueux en raison de problèmes de dérive, et le cabinet recherche activement plus de propriétaires de Switch pour rejoindre le procès. Cette poursuite est toujours en cours, la société ayant récemment demandé aux utilisateurs d’envoyer des vidéos de dérive pour aider à prouver à Nintendo que le problème posait des problèmes aux clients.

De plus, un deuxième recours collectif a été engagé en Californie pour le même problème en octobre 2020.

La dérive est-elle un problème sur le Switch Lite?

On ne sait pas si le Switch Lite est aussi affecté en ce qui concerne la dérive du contrôleur – les rapports sur Internet varient et il ne semble pas y avoir eu le même niveau de tollé (ou un programme de remplacement de Nintendo) pour le plus petit modèle de Switch . Mais le Switch Lite n’a pas de contrôleurs amovibles, donc s’il souffre de problèmes similaires avec la dérive du bâton, la situation pourrait être bien pire. Dans ce scénario, les utilisateurs ne pourront pas échanger un contrôleur pour le réparer.

Mise à jour, 24 juillet 2019: Informations ajoutées Nintendo peut être en train de réparer tranquillement Joy-Cons avec ce problème gratuitement.

Mise à jour, 6 octobre 2020: Ajout d’informations mises à jour sur l’état actuel des problèmes de dérive Joy-Con, la politique de réparation de Nintendo et un nouveau recours collectif contre la société.