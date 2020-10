Le Trial of the Chicago 7 ne devrait vraiment pas être aussi amusant à regarder. Le film, qui a été présenté en première sur Netflix le week-end dernier, raconte l’histoire d’une erreur judiciaire historique. En 1968, lors de la Convention nationale démocrate de Chicago de cette année-là, huit hommes ont été accusés d’incitation à une émeute lorsque leur protestation contre la guerre du Vietnam a conduit à un affrontement avec la police devant l’hôtel Conrad Hilton. Le film d’Aaron Sorkin suit Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines, Lee Weiner et Bobby Seale, alors qu’ils montent leur défense contre un tribunal partial.

Cela semble opportun, également, étant donné les manifestations de cet été dans Black Lives Matter et leurs retombées en cours – les manifestants sont à nouveau inculpés après avoir exigé justice. Bien que dans The Trial of the Chicago 7, le procès titulaire ne soit poursuivi que parce que l’administration nouvellement installée de Richard Nixon décide de porter des accusations que le DOJ de Lyndon Johnson n’a pas recommandé. Il s’agit d’un procès-spectacle exigé par un gouvernement républicain en guise de représailles contre les citoyens qu’il juge indisciplinés, présidé par un juge de manière transparente partisane. L’expression «la gauche radicale» est utilisée par l’accusation, et la brutalité policière est au premier plan. Les foules scandent que «le monde entier regarde» – même si c’est difficile à dire, à la fin, parce que le film est focalisé au laser sur ses sujets.

Le procès du Chicago 7 est également un film de Sorkin, ce qui signifie que c’est un drame avec un rythme d’expert, un dialogue crépitant et une vision du monde si blanche et masculine que vous pouvez sentir à quel point il veut vous faire la leçon. (C’est aussi très drôle.) Mais comme c’est le pic de Sorkin, ses tics stylistiques sont en plein écran. Un moment charnière dans l’acte final du film, par exemple, dépend en fait de la critique grammaticale d’un personnage de la citation d’un autre. À présent, Sorkin a gagné sa réputation de cinéaste convaincant avec des lacunes comiquement cohérentes. Ses drames juridiques sont des tourbillons d’oratoire qui utilisent des mots comme des balles dans un film de foule, et sa politique est si résolument centriste que vous pourriez les parodier, comme le comédien / podcasteur Kevin T.Porter l’a fait, simplement en juxtaposant des scènes de son dernier travail à son précédent. travail. La blague est simple: Aaron Sorkin se répète tout le temps.

Mais comme le dit l’adage, les horloges cassées peuvent parfois être utiles si vous les regardez au bon moment. Dans The Trial of the Chicago 7, Sorkin a trouvé un sujet qui amplifie ses forces bien usées (indignation bavarde, un cadeau pour la réduction) et minimise ses faiblesses tout aussi fortes (son horrible écriture de femmes, son penchant pour la fanfiction libérale). Le film est bon: c’est propulsif, amusant et cathartique, une histoire de la pop avec un bon jeu de jambes et un bon crochet droit, visant des cibles dignes du mépris de son public. Même ainsi, ce n’est pas tout à fait suffisant. Le film est positionné comme quelque chose d’actuel et de vaguement héroïque, mais ses lacunes signifient que le film est à court d’essence quand cela compte.

Le problème principal: malgré ses héros sympathiques et ses méchants clairs, The Trial of the Chicago 7 ne peut se résoudre à mettre en accusation le système qui fait tourner les roues de son histoire. Le film établit le procès comme un acte vindicatif, mais il blanchit cette histoire de représailles politiques à travers la performance de Joseph Gordon-Levitt en tant que procureur fédéral Richard Schulz. Dans le film, Schulz est présenté comme un homme honorable tentant de s’acquitter de ses fonctions de manière honorable, une présence rassurante par rapport au juge indigné Julius Hoffman (Frank Langella).

Bien sûr, leurs deux objectifs sont les mêmes: ils veulent enfermer les manifestants américains. Cela fait partie d’un fantasme plus large, celui qui croit fermement qu’il y a de bonnes personnes des deux côtés de l’allée, même si elles ont des objectifs vraiment horribles.

Plus flagrant encore, l’histoire de Bobby Seale est tronquée. Dans la version non-Sorkin de l’histoire, Seale n’avait pas d’avocat et, en fait, en avait été refusée de manière inconstitutionnelle pendant des jours. Après que ses demandes répétées d’un avocat aient irrité le juge Hoffman, le juge a ligoté et bâillonné Seale dans la salle d’audience pendant des jours. Sorkin ne pédale pas doucement sur cette horreur particulière, mais il l’abrège. Dans Le procès du Chicago 7, Seale (joué avec une retenue furieuse par Yahya Abdul-Mateen II) n’est montré ligoté et bâillonné qu’une seule fois, pour l’apogée du film.

Adoucir le traitement de la salle d’audience de Seale est le type de choix d’adaptation qui vous fait vous demander qui le film pense être son méchant. Gag un homme pendant un jour, et peut-être que l’homme qui préside une salle d’audience individuelle est le méchant. Mais si cela se produit pendant des jours, il devient plus clair que tout le système est cassé.

Cette étrange réticence à s’adresser aux institutions apparaît également dans l’examen inexistant du film sur la police. Alors que le film est franc dans sa description d’une manifestation comme un événement compliqué impliquant de grandes foules, de grandes passions et des flics brutaux – les badges sont couverts, les citoyens sont violemment battus et l’escalade est la seule tactique utilisée – le film traite les actions de la loi comme un événement naturel, comme un orage. C’est comme si Sorkin pensait que personne n’était responsable.

Ce choix est également conforme au travail d’Aaron Sorkin sur The West Wing ou The Newsroom. Ces émissions font valoir que le système finira par corriger le cours et que, même s’il peut être momentanément coopté par de mauvais acteurs, les bons gagneront à la fin. Ce qui, pour le dire autrement, est l’activisme pour les riches et les confortables. Des gens qui peuvent voir et dire que quelque chose ne va pas, mais qui peuvent aussi ignorer leur propre complicité.