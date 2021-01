N

Le patron d’EXT, Simon Wolfson, est cool comme un concombre. Alors que d’autres détaillants claquent, pleurent d’angoisse et recherchent désespérément les coûts à réduire, il se trouve apparemment au-dessus de la mêlée.

Le consensus a été que seuls les détaillants de niche ou haut de gamme peuvent actuellement prospérer face à Amazon et al, mais Next est à peu près aussi moyen que possible.

Aujourd’hui, il a dévoilé une autre série de résultats qui ont défié les sombres prévisions.

Le courtier Peel Hunt a écrit: «Next a surpassé les attentes, malgré l’impact de Lockdown 2, Tier 4 et maintenant Lockdown 3. Les ventes du groupe ont augmenté d’une année sur l’autre pendant six semaines sur neuf par rapport au pic de négociation, les revenus en ligne compensant la baisse des magasins. Les prévisions centrales pour l’année à venir sont de 4 à 5% supérieures aux attentes du marché après avoir supposé que les magasins resteraient fermés jusqu’à la fin du mois de mars. Une fois de plus, cela montre la pertinence de la marque et de la plateforme Next pour les ménages britanniques. »

En effet, Lord Wolfson s’est senti suffisamment confiant pour dire que la plupart des membres du personnel conserveront leur emploi malgré la pandémie, car il a rapporté des ventes en ligne en plein essor qui ont vu les actions bondir de 8%.

La maison de couture, considérée comme l’une des entreprises les mieux gérées de Grande-Bretagne, est l’un des grands gagnants de la vente au détail de Noël avec des ventes au cours des neuf semaines précédant le lendemain de Noël seulement 1,1% de moins qu’elles ne l’étaient en 2019.

C’était bien mieux que ce que la ville ou elle attendait. Les ventes en magasin ont chuté de 43%, mais les ventes en ligne ont bondi de 36%.

Wolfson, le PDG, prévoit des bénéfices pour l’année de 670 millions de livres sterling, une estimation qui suppose que les magasins seront fermés en février et mars. À moins que ces prévisions ne se révèlent «complètement fausses», la plupart de ses 27 000 employés resteront employés.

«Nous prévoyons un petit nombre de licenciements, mais nous avons été très conservateurs», a-t-il déclaré.

Il a également soutenu la rue principale, affirmant que la plupart des 500 magasins rouvriraient avec Next renégociant les prix de location des magasins, mais embrassant leur «engagement légal» envers les propriétaires.

Wolfson, un donateur du parti conservateur et Brexiteer, a refusé de critiquer la politique du gouvernement Covid.

Il a déclaré: “Vous pourriez trouver un certain nombre d’analystes qui ne comprennent pas la pandémie critiquant la politique gouvernementale, je ne serai pas l’un d’entre eux.”

Le Brexit, a déclaré Next, n’a fait aucune différence et n’aura «aucun impact matériel sur notre capacité à importer et exporter des stocks».

Les actions ont augmenté de 580p à 7495p.

Next a économisé de l’argent en suspendant les paiements de dividendes. La dette au bilan a chuté de 487 millions de livres sterling à 625 millions de livres sterling.

Dans le passé, Next a été ridiculisé par certains comme la vente d’un «uniforme scolaire pour le bureau».

Il n’y a pas eu beaucoup de besoin d’uniforme pour les écoles ou les bureaux ces derniers temps, et la société a signalé que «les vêtements pour adultes pour le travail, les fêtes, les événements et les sorties» ont inévitablement mal fonctionné.

Là où il a marqué, c’était dans les vêtements pour enfants, la maison, les vêtements de détente et les vêtements de sport.

Wolfson, 53 ans, est directeur général depuis août 2001. Depuis que son père, David Wolfson, était président de Next, cela a incité à parler de népotisme.

Personne ne pense maintenant qu’il n’était pas l’homme idéal pour le poste.