No Time to Die, le 25e film de James Bond, a été repoussé d’un an. Il arrivera désormais le 2 avril 2021, ont confirmé aujourd’hui les producteurs du film.

À l’origine, le film était censé arriver en avril 2020, avant d’être retardé à novembre en raison de la pandémie COVID-19. Le nouveau délai donne au monde cinq mois de plus pour potentiellement récupérer et pour que les gens décident quand ils sont prêts à braver à nouveau les théâtres.

Les producteurs de MGM, Universal et Bond, Michael G.Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd’hui la sortie de NO TIME TO DIE, le 25e film de la série James Bond, sera retardé jusqu’au 2 avril 2021 afin d’être vu par un cinéma mondial public. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3 – James Bond (@ 007) 2 octobre 2020

Bien sûr, Bond n’est pas seul: de nombreux grands films de tentpole ont été reportés à l’année prochaine, notamment Black Widow et The Falcon and the Winter Soldier, et de nombreux autres films déjà prévus pour 2021, comme The Batman, dont la star Robert Pattinson aurait attrapé le virus, ont été repoussés de plusieurs mois en raison de la pandémie.

Hollywood semble croire que beaucoup de ces films nécessitent une sortie en salles, malgré l’existence de services de streaming et d’expériences de location de films en streaming à domicile comme Mulan. Tenet a avancé avec une sortie théâtrale désordonnée qui a quand même réussi à produire un week-end d’ouverture de 20 millions de dollars.

Après de multiples retards, Wonder Woman 1984 est toujours prévue pour une sortie de Noël 2020, mais c’est l’un des rares films à gros prix qui restent cette année. L’âme de Disney / Pixar est toujours prévue pour novembre et Dune de Denis Villeneuve pour décembre, mais il ne serait pas surprenant qu’ils soient également repoussés en 2021.