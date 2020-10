Disney présentera son prochain film Pixar, Soul, sur Disney Plus ce Noël au lieu de le sortir en salles dans les pays où Disney Plus est disponible. Le film devait initialement sortir dans les salles en novembre, mais le coronavirus a perturbé les théâtres – faisant de Disney Plus un pari plus sûr.

Au cours des six derniers mois, Disney a essayé de trouver des moyens de présenter ses films au public tout en contournant les sorties en salles traditionnelles. Disney Plus est devenu une méthode de distribution clé pour la société car les théâtres restent fermés. Soul est le dernier film que Disney a fait passer de son ardoise théâtrale à Disney Plus, après Artemis Fowl, Hamilton et Mulan, qui a fait ses débuts en tant que titre Premier Access pour 30 $ supplémentaires. Soul ne sera pas un titre Premier, ce qui signifie qu’il sera gratuit pour tous les abonnés Disney Plus.

Soul sera gratuit pour les abonnés

Comme beaucoup d’autres studios, Disney essaie de trouver la meilleure façon de traiter sa liste de films à sortir. Le studio a récemment repoussé Black Widow de Marvel Studios jusqu’en 2021. Une partie du problème est que de nombreux théâtres sur des marchés clés comme New York, Los Angeles et San Francisco restent fermés et que ceux qui sont ouverts fonctionnent sous de lourdes restrictions. De plus, les studios ne peuvent pas prédire le comportement des consommateurs. Warner Bros. a publié Tenet de Christopher Nolan dans le monde entier, et bien qu’il ait fonctionné décemment à l’étranger, il n’a pas vu de résultats stellaires aux États-Unis.

Heureusement pour Disney, une entreprise qui continue de croître est Disney Plus. Le service de streaming compte plus de 60 millions d’abonnés dans le monde – un nombre que Disney ne s’attendait pas à voir avant environ 2024. Lorsque Disney a amené Hamilton à son service de streaming, la société a vu un certain nombre de nouvelles inscriptions, a déclaré le PDG Bob Chapek au personnel dans un toutes les mains se sont rencontrées l’été dernier.

Soul suit un professeur de musique au collège nommé Joe (exprimé par Jamie Foxx) qui se retrouve dans un monde métaphysique où de nouvelles âmes sont créées. Coincé dans cet endroit nouveau et étrange, Joe fait équipe avec une âme (exprimée par Tina Fey) pour essayer d’expliquer pourquoi la vie est si merveilleuse.

De toute évidence, Disney espère qu’avec les familles coincées à la maison et les personnes ayant besoin de quelque chose à regarder, Soul aidera à augmenter les chiffres de Disney Plus et à garder les gens à regarder.