Lorsque l’émission Critical Role a commencé en 2015, la série simple mais charmante Dungeons & Dragons ne semblait pas avoir beaucoup d’ambition au-delà d’être une émission Web divertissante qui exploitait un jeu auquel des millions de personnes dans le monde jouent. Critical Role a rapidement trouvé un groupe de fans dévoués et en croissance – plus de 22000 abonnés sur Twitch et 1 million d’abonnés sur YouTube – et a décidé d’utiliser leur nouvelle plateforme pour essayer de temps en temps le streaming caritatif, en commençant par un événement pour Médecins sans Les frontières.

Maintenant, Critical Role a lancé la Critical Role Foundation, une branche entièrement nouvelle de l’entreprise dédiée à la collecte de fonds caritative en cours qui, espère que le nouveau président Ashley Johnson, transformera des événements ponctuels en une campagne toute l’année. Johnson, qui a rejoint le casting de l’émission en tant que membre original en 2015 et est également connue pour son travail dans The Blacklist et The Last of Us Part II, a déclaré à The Verge que c’était en partie la réponse des fans au fil des ans aux événements de collecte de fonds qui ont aidé le L’équipe de rôle critique décide de lancer la fondation. Johnson a été «continuellement époustouflé» par le bon déroulement des flux de charité.

«C’est quelque chose auquel nous avons pensé pendant la durée de la diffusion en continu, en pensant: ‘Ce serait cool un jour si nous pouvions simplement avoir une fondation’», dit Johnson. «Nous ne ferions pas cela si nous n’avions pas la communauté et le public que nous avons.»

Critical Role a évolué à partir d’une série qui a commencé sur le site Web Geek & Sundry de Felicia Day. C’est une entreprise prospère, détenant un record pour le projet de divertissement le plus rentable de Kickstarter et un accord avec Amazon. Mais à la fin de la journée, ils sont toujours des artistes sur des plateformes comme Twitch. Certains créateurs ont le sentiment qu’avoir une plate-forme comporte une responsabilité, et beaucoup ont essayé de transformer leur célébrité, quelle que soit sa taille, en quelque chose de bénéfique. Jimmy «MrBeast» Donaldson donne de l’argent et des voitures aux gens, David Dobrik donne souvent des ordinateurs portables aux étudiants, tandis que des plateformes comme Twitch et YouTube ont rédigé des FAQ pour les personnes qui souhaitent utiliser leurs chaînes pour des flux caritatifs.

Johnson dit que l’équipe n’avait pas l’impression de devoir jamais diffuser des événements caritatifs et qu’elle n’avait pas ressenti de pression pour lancer la fondation. La seule préoccupation de Johnson est de «pouvoir faire ce droit» et d’élever des organisations et des voix moins connues dans l’espace à but non lucratif. Par exemple, la première organisation caritative partenaire de la fondation est le First Nations Development Institute, qui œuvre pour aider les Amérindiens en leur offrant des subventions et une formation technique. Lorsque Critical Role a annoncé la fondation, visant à collecter 50 000 $, ils ont dépassé leur objectif initial.

Même avec une histoire réussie d’événements caritatifs, Johnson dit qu’elle a été prise au dépourvu. L’espoir est maintenant que les fans de Critical Role et les personnes qui ne suivent peut-être pas l’équipe d’aussi près pourront faire un don tout au long de l’année, en le traitant comme un marathon et non comme une course. Un avantage de Critical Role par rapport aux autres sociétés de divertissement traditionnelles est que, parce que les différents membres de la distribution se sentent si accessibles en ligne – créer une base de fans tout en streaming sur Geek & Sundry avant de passer à Twitch et YouTube en 2019 – leur nouvelle initiative caritative vient d’une équipe. que les gens savent déjà. Être transparent en ligne avec les fans (qui s’appellent eux-mêmes Critters) sur l’importance du travail caritatif pour eux, espérons que les choses continueront à avancer, dit Johnson.

«C’est un voyage où nous essayons constamment de nous améliorer et d’ajouter un peu de positivité, et d’être juste – et parfois cela ne signifie pas des trucs de sucre», dit-elle. «Il y a une très belle sorte de réalité et de transparence que nous avons créée avec le public, et je pense que c’est en partie pourquoi les courses caritatives ont été si réussies.

Déterminer comment chevaucher cette ligne – à quel point être ouvert, combien de leur vie est vécue publiquement par rapport à ce qu’ils gardent pour eux – a été une courbe d’apprentissage. C’est particulièrement vrai pour Johnson qui, maintenant en tant que star d’une série Web populaire et d’autres émissions en plus de devenir président de la fondation, vit avec une anxiété sociale. Johnson s’est lentement ouverte sur elle-même et a trouvé sa transparence enrichissante mais stimulante. C’est quelque chose que de nombreux créateurs, en particulier ceux qui font face à l’anxiété, à la dépression, à l’épuisement professionnel ou à d’autres problèmes, ont également commencé à faire au fil des ans. «J’ai trouvé beaucoup de réconfort dans cette communauté», dit Johnson. “Je pense qu’il est extrêmement important de montrer cela et d’être réel avec votre public.”

Travailler pour être plus ouvert et maintenir un dialogue et des relations avec les membres de la communauté est important pour Johnson – et cela jouera probablement un grand rôle dans le maintien de l’enthousiasme pour l’organisme de bienfaisance. Le principal objectif à l’heure actuelle est d’encourager les gens à continuer de faire des dons, s’ils le peuvent, pendant la pandémie. C’est une période difficile et effrayante, et de nombreux organismes de bienfaisance essaient de trouver des moyens d’aider les personnes malades ou sans travail. Johnson craignait que cela n’affecte le déploiement de la Critical Role Foundation, mais les premiers jours se sont mieux déroulés qu’elle ne l’aurait cru.

«Nous tenons tous à nous présenter de la manière la plus réelle possible, et peut-être que cela aide le public à vraiment nous faire confiance», déclare Johnson. «Et surtout lorsque les temps sont durs, il semble toujours que les Critters le savent et se présentent vraiment.»