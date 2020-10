Le procureur général de Californie a ordonné au parti GOP de l’État de retirer toutes les urnes non autorisées qu’il a placées. Dans une lettre officielle de cesser et de s’abstenir, le secrétaire d’État de Californie, Alex Padilla, a ordonné au Parti républicain de Californie de mettre un terme à «la coordination, l’utilisation et / ou la promotion fausse ou trompeuse de vote non autorisé et non officiel par des boîtes aux lettres». La lettre a été envoyée à la présidente du GOP de Californie, Jessica Patterson, ainsi qu’aux présidents Fred Vanderhoof, Fred M. Whitaker et Dr Richard Sherman.

Padilla a noté que son bureau “avait reçu plusieurs plaintes concernant” les urnes non officielles, et a fermement déclaré que la loi les interdisait d’être utilisées. Il a également demandé au GOP de Californie de remettre tous les bulletins de vote déjà recueillis dans les urnes. En outre, Padilla a ordonné au groupe de fournir à son bureau les informations de tous les citoyens qui ont déjà remis leurs bulletins de vote aux urnes non officielles. Ces personnes seront contactées par les registraires des électeurs du comté, qui les informeront de leurs options pour l’avenir.

Le procureur général et directeur des élections de Californie a demandé aux responsables de la campagne du GOP de cesser d’utiliser des conteneurs de collecte de bulletins de vote privés marqués comme des boîtes de dépôt «officielles», affirmant que les boîtes qui sont apparues dans les communautés de l’État étaient illégales https://t.co/SNA7rDiJad – Sarah Parvini (سارا) (@sarahparvini) 12 octobre 2020

Les préoccupations concernant les boîtes sont apparues pour la première fois sur les médias sociaux, un citoyen tweetant à leur sujet et suggérant qu’elles fassent l’objet d’une enquête. Le registraire du comté d’Orange, Neal Kelley, a répondu au tweet, informant que les fonctionnaires compétents faisaient exactement cela. Padilla a finalement publié une déclaration, remettant en question non seulement la validité des boîtes, mais aussi leur légalité.

«Le fonctionnement des urnes non officielles – en particulier celles qui sont présentées à tort comme des urnes officielles – n’est pas seulement trompeur pour les électeurs, c’est une violation de la loi de l’État», a-t-il déclaré lors d’un entretien avec The OC Register. Dans les commentaires fournis à Newsweek, Padilla a ajouté: “Mon bureau se coordonne avec les autorités locales pour traiter les multiples rapports d’urnes de vote non autorisées.” Il a ensuite ajouté: «Les Californiens ne devraient utiliser que les urnes officielles qui ont été déployées et sécurisées par le bureau des élections de leur comté».

Kelley s’est également entretenu avec Newsweek, déclarant: “Les électeurs qui souhaitent renvoyer leur bulletin de vote dans une boîte de dépôt ne devraient utiliser que les urnes officielles du comté. Les urnes officielles sont clairement reconnaissables, conçues pour répondre aux normes de sécurité de l’État et portent l’officiel Logo des élections du comté d’Orange.

Il a ajouté: “L’un de mes rôles importants en tant que responsable des élections dans le comté d’Orange est de proposer des options aux électeurs. Il est important que les groupes ou les individus comprennent qu’il est interdit de tenter d’afficher ou d’installer des urnes non officielles. J’ai réagi rapidement. à ce numéro et mon bureau a transmis des rapports de publications sur les médias sociaux faisant état de boîtes de dépôt non officielles au secrétaire d’État et à notre procureur de district local.