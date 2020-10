La Bachelorette jette un œil derrière le rideau. Le temps de Clare Crawley dans l’émission de rencontres ABC a pris fin prématurément après que la principale dame soit tombée éperdument amoureux du prétendant Dale Moss à première vue, Tayshia Adams faisant ses débuts officiels en tant que remplaçante de Crawley à la toute fin de l’épisode de mardi. Le changement avait été annoncé pendant des mois, mais Rob Mills d’ABC Entertainment a révélé le lendemain sur le podcast de l’ancien célibataire Nick Viall, The Viall Files, qu’il y avait beaucoup de brouillage dans les coulisses pour faire face au début de saison “imprévisible”.

Mills a déclaré que les producteurs avaient réalisé que la saison de Crawley aurait besoin d’être réorganisée d’une manière ou d’une autre lorsqu’elle a choisi de se donner la rose à la fin d’une date de groupe qui n’incluait pas Moss. «À l’époque, c’était une sorte de controverse», a-t-il déclaré. «C’est à ce moment-là que nous avons commencé à penser: ‘Oh mon Dieu, comme si nous devions vraiment commencer à y penser.’ Quand elle n’a pas donné cette rose et s’est juste donnée à elle-même. ” Viall a déclaré qu’il «avait vu cela venir», en se basant sur la concentration de Crawley sur Moss tout au long de la saison, ce à quoi Mills a répondu: «C’était ça. C’était ça, c’est à ce moment-là que nous avons commencé à faire l’appel.

Ce n’était pas seulement l’accent mis par Crawley sur Moss qui rendait les choses difficiles, c’était que les autres concurrents «commençaient à se révolter» en raison du traitement préférentiel que la femme qu’ils fréquentaient donnait à Moss. Après un rendez-vous de groupe qui a mis les hommes au défi de se rôtir, Crawley était en colère que tant de gens aient fait des blagues sur son favori, rejetant ses frustrations à un producteur dans un rare aperçu des coulisses. “Ces plans avec des producteurs que nous n’aimons pas vraiment montrer, brisant le quatrième mur… nous devions montrer cette scène, [so] vous pouviez voir ce qui se passe dans la tête de Clare », expliqua Mills.

Bien que Mills et Viall aient convenu qu’un rôle de Bachelor ou de Bachelorette tombant tôt pour l’un de leurs prétendants est courant, ils ont également convenu que le cas de Crawley était un peu plus extrême que le drame qu’ils ont eu dans le passé. «Il a toujours été question de ‘Ils vont partir.’ Vous savez, en tant que leader, vous avez des moments où vous vous dites: “J’ai fini, je suis sorti” “, a déclaré Mills. «C’était en quelque sorte jamais, ‘Oh mon dieu, et s’ils avaient rencontré cette personne et que nous devions arrêter tout ça?’ ‘

Mills a également abordé les rumeurs selon lesquelles Crawley et Moss avaient communiqué avant de filmer ensemble. «On lui a demandé: ‘Avez-vous parlé avant cela?’ et elle jure sur la tombe de son père qu’ils ne l’ont pas fait », a-t-il dit. “Elle n’avait jamais vu ce type.” Alors qu’Adams reprendra le rôle de Bachelorette pendant la majeure partie de la saison, les fans verront un peu plus la relation entre Crawley et Moss progresser. “Tayshia fera partie de la saison à partir de la semaine prochaine”, a déclaré Mills. “C’est là que, comme le dit Chris Harrison,” La Bachelorette va exploser. “” La Bachelorette sera diffusée le jeudi 5 novembre à 20 h HE sur ABC.