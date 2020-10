Le producteur exécutif de Dancing With the Stars Andrew Llinares et le juge Bruno Tonioli félicitent l’animatrice Tyra Banks pour la façon dont elle a géré une erreur en coulisse qui l’a amenée à annoncer les mauvaises équipes en danger d’être éliminées lors de l’émission Top 13 de lundi. Llinares a déclaré à Entertainment Tonight mardi qu’il pensait que le nouvel animateur avait géré la situation “étonnamment”, soulignant que l’erreur n’était “pas la faute de Tyra”.

Lors de l’émission de lundi, Banks a annoncé à tort que Vernon David et Peta Murgatroyd étaient en danger de rentrer chez eux avant de révéler qu’il y avait “une erreur dans notre salle de contrôle” et qu’elle avait besoin de Monica Aldama et Val Chmerkovskiy, précédemment annoncés comme sûrs, pour revenir sur scène. L’entraîneur de Cheer et son partenaire étaient en fait la deuxième équipe en danger, mais ce sont finalement Anne Heche et Keo Motsepe qui ont finalement été éliminés. “C’est la télé en direct, non? C’est la folie de la télé en direct!” Banks a déclaré à l’époque, s’excusant pour la confusion.

Tonioli a déclaré à ET que Banks recevait des informations différentes des producteurs dans la salle de contrôle que ce qui était sur ses cartes de repère. “C’est la télévision en direct, des choses comme celle-ci se produisent, en particulier avec des informations provenant de tout le pays, votant et calculant en si peu de temps”, a-t-il déclaré. “Tyra était géniale … elle était vraiment bonne parce qu’elle a pris le contrôle de la situation.”

Le juge a poursuivi qu’il souhaitait que les gens détestent Banks après qu’elle ait pris la relève de Tom Bergeron et qu’Erin Andrews s’arrête. “Oh, s’il vous plaît. Tyra a fait un travail fantastique. Elle le fait comme elle le souhaite”, dit-il. “C’est un peu fatiguant, toute la négativité, de ne même pas donner une chance aux gens. Laissez-la être qui elle est. C’est formidable de travailler avec elle.”

«Nous sommes dans un monde qui se concentre toujours sur le négatif et j’ai trouvé cela assez bouleversant», a-t-il poursuivi. “Vous ne pouvez pas comparer les pommes aux poires, vous savez? Vous obtenez des choses différentes, et vous devez permettre à quelqu’un de faire les choses à sa manière. La série est bonne, nous passons un bon moment, les chiffres de visionnage sont excellents, et nous nous entendons tous. Nous essayons de donner deux heures de divertissement et de plaisir aux gens, alors pourquoi ne pas [they] se concentrer sur ça? “

Llinares a ajouté: “Je pense que nous avons été un peu choqués et stupéfaits par ce qui se passait, mais c’est la télévision en direct et vous devez faire face à des situations comme celle-ci tout le temps. Il y avait un problème technique car les votes arrivaient en dernier. nuit. Ce qui s’est passé, c’est que Tyra avait en fait les mauvais noms sur sa carte. ” L’EP a ajouté que Banks avait fait un “travail incroyable en rectifiant” ce qui s’était passé en direct dans l’émission. “Ce n’est pas une chose facile à faire, ce qu’elle a fait”, a-t-il poursuivi. “Il y a beaucoup de critiques défaites, je pense, autour de Tyra. Je pense juste qu’elle fait un travail incroyable dans cette série. Et je ne pourrais pas être plus ravie de la façon dont elle a géré ce moment dans la série.”