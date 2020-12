Producteur de l’émission Hoy réprimandé jusqu’aux larmes, disent-ils | Instagram

Le célèbre journal du matin Hoy redevient la nouvelle et non pas à cause de quelque chose de gentil, mais à cause de la controverse. Selon le célèbre journaliste Alex Kaffie, l’actuel producteur du programme a reçu d’énormes réprimandes de la part des dirigeants du programme et a fini en larmes.

Le journaliste a partagé sur l’émission Ici avec vous qu’Andrea Rodríguez Doria, sœur de Magda Rodriguez, a reçu un appel de réveil fort de la part des cadres supérieurs et l’impact a été si grand qu’il s’est terminé en larmes.

Alex Kaffie a expliqué que la raison de la réprimande du producteur du programme Hoy était qu’elle partagerait le matin animé par Andrea Legarreta, Galilea Montijo et d’autres, un contenu qui n’était pas à leur goût et le considérait comme commun. Le contenu en question était un podium de lingerie pour hommes; cependant, et selon les mots du journaliste irrévérencieux, les vêtements n’étaient pas beaux et l’image des messieurs paraissait grotesque aux cadres.

Kaffie a ajouté qu’ils avaient déjà commencé avec les enregistrements de ladite passerelle, mais tout a été annulé et cela a coûté à Andrea Rodríguez une forte réprimande.

Andrea Rodriguez Doria a pris le relais du programme Hoy il y a un peu plus d’un mois, après que sa bien-aimée et chère sœur Magda Rodríguez ait perdu la vie subitement. Alex Kaffie a avoué que les cadres et ceux qui l’entouraient la considéraient comme une personne très capable de faire avancer le projet et qu’elle avait démontré sa capacité à diriger et les autres. Il a ajouté que depuis que Rodríguez Doria est arrivé à la production du matin, les dirigeants ont méticuleusement analysé son contenu.

Magda Rodríguez est partie d’une manière très inattendue, sa famille a déclaré qu’elle ne s’était jamais montrée mal ou malade. Le jour où la triste nouvelle a été publiée, ils disent que Magda s’était levée tôt et était retournée dans son lit; Quelque temps plus tard, une employée s’est rendu compte qu’elle n’avait pas réagi, «elle s’est endormie».

Les services d’urgence sont rapidement arrivés au domicile du producteur du Programme aujourd’hui, mais les efforts pour la ranimer ont été vains.

Plus tard, et au milieu des rumeurs d’un possible Covid-19, il a été révélé que la mère d’Andrea Escalona avait présenté une hémorragie interne lorsqu’elle dormait, ce qui était la cause de son départ.

Les personnes célèbres et aimées n’ont pas tardé à montrer leur surprise et leurs sentiments après le départ inattendu du célèbre producteur. Beaucoup ont souligné sa force, son sourire et son don d’encourager les autres à réaliser leurs rêves, toujours avec le sourire aux lèvres.

Magda est partie au milieu du tumulte suscité par l’épidémie de Covid-19 sur Televisa. Tout a commencé dans le programme spécial d’Halloween dans lequel Ariel Miramontes, mieux connu pour son personnage Albertano SantaCruz, était en tant qu’hôte invité et a été retiré du forum après avoir fait savoir qu’il avait été testé positif pour Covid-19.

Magda Rodríguez a appris que l’acteur et comédien était positif alors qu’il était déjà dans le forum depuis deux heures et qu’il avait vécu avec de nombreuses personnes.

Après cela, les tests Covid-19 sont venus pour la production et la distribution du Programme aujourd’huiAprès quelques jours, les aspects positifs ont commencé à apparaître; parmi eux, Galilea Montijo.

Heureusement, les personnes infectées ont fait face à la maladie et ont récupéré normalement. Actuellement, le programme est revenu un peu plus à la normale, puisque auparavant certains pilotes diffusaient de chez eux ou se relayaient pour apparaître sur le forum. Qu’apportera 2021 au programme Hoy?