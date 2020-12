Le producteur de Netflix perd la vie assure qu’il a été empoisonné! | Instagram

Le producteur de films Lin qi travaillait sur le nouveau projet des créateurs de “Le Trône de Fer«Mais malheureusement, il a perdu la vie d’une manière vraiment tragique et incroyable, c’était presque comme un film.

Lin Qi, président et PDG du groupe Yoozoo et producteur de la série “The Three Body Problem”, a perdu la vie à 39 ans après avoir été empoisonné par un collègue actuellement en garde à vue à Shanghai.

Comme le rapporte “The Hollywood Reporter”, l’empoisonnement a été précédé d’une dispute dans les rangs de la société de divertissement chinoise.

Il semble que Lin a été empoisonné avec une tasse de thé le 16 décembre de cette année et a perdu la vie le jour de Noël.

Une déclaration du Bureau de la sécurité publique de Shanghai a déclaré que Lin avait été hospitalisé le 17 décembre et le centre a déterminé qu’il avait été empoisonné.

Sur la base d’enquêtes sur le site et d’entretiens ultérieurs, la police a découvert qu’un suspect du nom de Xu, qui est le collègue de la victime, était l’auteur le plus probable », indique le communiqué.

Le suspect a été arrêté et les enquêtes se poursuivent », a ajouté la lettre.

Il est à noter que Lin a fondé Yoozoo Group en 2009 et était un producteur de la série Netflix “The Three-Body Problem”, un nouveau projet des créateurs de “Game of Thrones”, DB Weiss et Dave Benioff.

Ce sera le premier travail des deux après le résultat de la série HBO et la fiction est basée sur la série de romans écrits par Lin Cixin.

La trilogie a débuté en 2008 avec “Le problème des trois corps” et plus tard “La forêt sombre” (2008) et “La fin de la mort” (2010) ont été mises en vente.

Se croit que Lin Il avait une valeur nette d’environ 6,8 milliards de yuans (1,292 million de dollars américains), selon la Hurun List, un classement des personnes les plus riches de Chine.

Les employés et anciens employés se sont rassemblés devant le bureau de Yoozoo vendredi dernier pour dire au revoir à Lin, car il s’agit sans aucun doute d’une perte vraiment dévastatrice.

L’entrepreneur était une star sur le marché lucratif du jeu vidéo en Chine et avait également fait une incursion dans la production cinématographique.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il a fondé Yoozoo en 2009 et a dirigé avec succès l’entreprise pendant une période où le secteur a subi des changements importants en raison de la transition vers le jeu mobile.

Il convient de mentionner que Lin était également un fervent fan de calligraphie, ainsi qu’un passionné de poésie et a été malheureusement hospitalisé le 16 décembre avec des symptômes d’empoisonnement et a perdu la vie le vendredi 25.

La société Yoozoo a publié une déclaration émouvante sur son microblog officiel Weibo sur le départ de son fondateur.

Adieu la jeunesse. Nous serons ensemble, nous continuerons à être gentils, nous continuerons à croire en la bonté et nous continuerons à lutter contre tout ce qui est mauvais. “

Et comme prévu, la publication émouvante qui a été faite a reçu des milliers de commentaires et de réactions de la part de ses collègues et fans.

Dans une première déclaration, Yoozoo a commencé que Lin Il était allé à l’hôpital après s’être senti mal, mais était dans un état stable, cependant, selon la police, Lin aurait été empoisonné.

Le jeudi 24 décembre, la police a arrêté un homme du nom de Xu, soupçonné de l’intoxication présumée et selon les médias locaux, la personne en détention pourrait être Xu Yao, qui dirige la branche de production cinématographique de Yoozoo.

