Exclusif

Piece of The Pie est une nouvelle franchise TMZ, mettant en vedette des personnes de couleur incroyablement talentueuses qui ont eu du mal à faire leur marque dans l’industrie du divertissement.

Notre objectif ici est de sensibiliser au nom des voix et des créateurs marginalisés – des personnes qui ont de belles histoires à raconter – et de faire en sorte que les personnes qui tirent les ficelles de l’industrie voient ce qu’elles apportent à la table.

Dez Blanc est un producteur de télévision, scénariste, showrunner et PDG qui a produit des séries et des films pour BET, mais dit qu’il est encore difficile de trouver une place à la table avec les réseaux «grand public».

Dez partage ses expériences en essayant de déverrouiller des portes à Hollywood qui restent fermées aux créatifs noirs avec TMZ Loren Lorosa, et elle dit qu’il est grand temps que les cadres de réseau commencent à embaucher plus de femmes noires à des postes où elles peuvent faire une différence et raconter des histoires sur leur propre culture.

Malgré des références assez impressionnantes pour créer et produire du contenu pour BET, Dez dit que les combinaisons d’autres réseaux continuent de lui offrir des emplois en dessous des hommes blancs avec moins d’expérience. Pour elle, quelque chose ne va pas.

Dez dit qu’elle a appris une leçon très précieuse à la dure … ne vous contentez pas et ne prenez pas un travail qui vous paie moins que ce que vous valez. Lorsque vous faites cela, Dez dit que vous mettez la barre basse pour vous-même et pour les autres créatifs noirs.

Avec Kamala Harris Faisant l’histoire de ces élections et ouvrant une nouvelle voie pour la culture noire, Dez espère que la candidate à la vice-présidence pourra ouvrir les esprits à Hollywood et rendre les femmes noires au pouvoir plus courantes.

C’est une conversation fascinante … et Dez dit qu’il est temps que les femmes noires aient la chance et les opportunités qu’elles méritent depuis trop longtemps.