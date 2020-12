Il est indéniable que la fiction espagnole gagne une renommée internationale d’année en année. Preuve en est que la première de la quatrième saison de La casa de papel était un véritable phénomène international. La série d’Álex Pina pour Netflix est si populaire que le professeur a été parmi les meilleurs personnages de la série télévisée 2020.

TV Time a publié sa liste des meilleurs personnages de séries télévisées de 2020. Le classement est mené par Tom Ellis pour la première partie de la cinquième saison de Lucifer. Mais ce qui a attiré l’attention, c’est l’apparition du personnage joué par Álvaro Morte en cinquième position.

L’acteur lui-même a réagi à l’inclusion de son personnage. Morte a remercié les médias américains pour leur inclusion sur la liste. L’architecte du braquage de la Banque d’Espagne est le seul d’origine étrangère, puisque dans le reste il est issu de séries américaines.

Andy Samberg, qui joue Jake Peralta à Brooklyn Nine-Nine, se classe deuxième. Eliza Taylor, Clarke Griffin dans The 100, reste à la troisième place. Dans une année où les rediffusions se sont également démarquées, Steve Carell et son emblématique Michael Scott dans The Office se démarquent. Fermer la liste Viola Davis et son Annalise Keating dans Comment défendre un meurtrier.

Le leader du groupe de La casa de papel a été vu entre les cordes au quatrième tour d’épisodes et son destin est l’une des principales énigmes à résoudre lors de la cinquième saison, qui sera créée en 2021.

Voici la liste complète:

1.- Tom Ellis, Lucifer dans Lucifer.

2.- Andy Samberg, Jake Peralta à Brooklyn Nine-Nine.

3.- Eliza Taylor, Clarke Griffin à Los 100.

4.- Steve Carell, Michael Scott dans The Office.

5.- Álvaro Morte, le professeur à La casa de papel

6.- Viola Davis, Annalise Keating dans Comment défendre un meurtrier.