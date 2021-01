P

Le professeur Green a révélé que lui et sa petite amie Karima McAdams attendaient leur premier enfant ensemble.

Le rappeur, 37 ans, a annoncé la nouvelle avec une photo sur Instagram le montrant dans le bain et l’actrice McAdams, 35 ans, était assise sur le sol en regardant son ventre rond.

Il a écrit: “Et puis, tout d’un coup, tout est différent. Tout a du sens.”

Le musicien élevé dans l’est de Londres, de son vrai nom Stephen Manderson, a poursuivi en expliquant qu’il était devenu impossible de cacher sa grossesse au public.

Écrivant sur ses émotions, il a ajouté: “Je suis submergé d’excitation, d’admiration et de curiosité depuis que nous l’avons découvert. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous tenir. Vous enseigner. Apprendre de vous.

«Jamais je n’ai admiré personne autant que ta maman. Elle est tout simplement remarquable, remarquable en fait est un euphémisme.

“Voir le corps changer de cette manière est fascinant, incroyable, incroyable, incroyable, incroyable. Bizarre. Ridley Scott a dû s’inspirer de quelque part …

«Je me sens parfois une morsure inutile, piétonne; laissée à regarder de la poubelle du péché au fur et à mesure que chaque phase se déroule. C’est humiliant; ne comparez jamais nos forces en tant qu’hommes à celles d’une femme. Je suis stupéfaite. ).

«Je suis curieux de tout ce qui va arriver; de qui et comment tu seras, à quoi tu ressembleras et à quoi tu ressembleras… et qui sera le parent le plus strict.

«Un ami m’a dit que la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre propre anxiété est d’avoir un enfant. Cela avait du sens à l’époque, ce n’est plus le cas; CELA A ÉTÉ SAUVAGE.

“Ma compréhension de la mortalité et à quel point la vie est fragile a augmenté de façon exponentielle.”

La star de la musique a signé en souhaitant à ses fans une «2021 très joyeuse et saine».

en relation

McAdams a partagé une photo d’eux en train de s’embrasser sur son propre compte Instagram et a écrit: “Donc, mon compagnon et moi sommes en train de procréer.”

Elle a ajouté: “Cela a été tumultueux, un processus aussi délicat a été difficile pour cette brute berbère aux mains lourdes et je suis sûr qu’il y a plus de surprises à venir mais je me sens chanceux – J’ai vraiment adoré la biologie et maintenant je suis mon propre cas de marche. . ”

Le couple aurait commencé à sortir ensemble à l’été 2019.

Eyre a écrit: “Remarquable est un ÉNORME euphémisme @karimamcadams. Tellement fier et heureux pour vous deux mes futurs parents préférés !!! J’ai hâte de vous voir être une petite merde tout le temps.”