e programme ACE, le projet de Surrey CCC visant à accroître les opportunités pour les jeunes joueurs de cricket noirs, doit être créé en tant qu’organisme de bienfaisance indépendant, ayant reçu un financement de 540 000 £ de Sport England.

Le programme d’engagement Afrique-Caraïbes a été lancé par Surrey cette année pour tenter de corriger des décennies de déclin de l’implication dans le cricket anglais de la communauté noire.

Des essais ont eu lieu pour 70 jeunes garçons et filles au Kia Oval avant le verrouillage, ce qui a abouti à l’attribution de 25 bourses. L’un de ces joueurs est déjà apparu pour les U18 de Surrey cet été.

Maintenant, après avoir reçu un financement, le programme est devenu un organisme de bienfaisance indépendant. Sport England a octroyé à ACE 540 000 £ sur trois ans, et la BCE a accordé une subvention à l’association, qui verra le programme lancé à Birmingham l’année prochaine en association avec le Warwickshire CCC.

Ebony Rainford-Brent, la première femme noire à jouer pour l’Angleterre et la cervelle derrière ACE, espère faire passer le programme à travers le pays dans des villes comme Manchester et Bristol.

Le financement de Sport England permettra à ACE d’employer quatre employés à plein temps et de créer des opportunités pour plus de jeunes. Richard Gould, le directeur général de Surrey, a déclaré qu’il était “ravi que l’ACE ait fait ses preuves en tant que concept si rapidement et je suis reconnaissant que Sport England ait agi si rapidement pour renforcer et étendre le programme afin d’atteindre plus de personnes dans plus de domaines”.

Rainford-Brent a été nommé président et a déclaré: «Le lancement à la fin du Mois de l’histoire des Noirs est important pour nous, car cela nous rappelle que même si le mois est terminé, il y a beaucoup de travail à faire.

«Cet été a braqué les projecteurs sur notre jeu à la lumière du mouvement Black Lives Matter qui a fait ressortir les barrières, le déclin et la déconnexion auxquels la communauté noire est confrontée. Notre objectif en tant qu’organisme de bienfaisance est d’accélérer le changement, et les premiers signes du programme ACE montrent que le succès est très possible avec une concentration et des investissements.

Les objectifs officiels de l’association sont:

Construire des programmes de base, des parcours de talents et une meilleure identification des talents au sein des communautés noires Fournir des programmes d’académie d’élite et des bourses aux joueurs talentueux, leur permettant de réaliser leur potentiel Le développement d’un programme diversifié de coaching et de bénévolat grâce à des programmes de formation et de mentorat ciblés

L’organisme de bienfaisance a fait appel à un certain nombre de mécènes – le diffuseur vétéran Sir Trevor McDonald, la légende des Antilles Michael Holding, le premier joueur de cricket noir à représenter l’Angleterre Roland Butcher et la médaillée d’or olympique Denise Lewis.

En outre, il y a des ambassadeurs – les anciens joueurs d’Angleterre et du Surrey Mark Butcher et Alex Tudor, Sophia Dunkley des femmes du Surrey et de l’Angleterre et la présidente de l’Association de cricket afro-caribéenne, Lonsdale Skinner.