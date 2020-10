Le programme Hoy pourrait avoir des contagions d’Albertano | Instagram

Le programme Hoy est à l’honneur, ceci après qu’il a été annoncé que l’acteur Ariel Miramontes, mieux connu sous le nom d’Albertano, a été testé positif pour le virus actuel.

Comme il est devenu connu, Ariel Miramontes Il était l’hôte invité du programme Hoy hier 30 octobre et la production de Magda Rodríguez est en alerte pour savoir qu’elle a été testée positive pour le virus.

Le producteur Alejandro Gou est celui qui a dit à la productrice de Hoy, Magda Rodríguez, de retirer immédiatement Albertano du forum après avoir reçu le résultat positif pour Covid-19.

Le producteur a souligné qu’Ariel Miramontes est apparu le matin puisqu’il commence à 9 heures du matin, tandis que les résultats du test Covid-19 ont été publiés à 11h00.

Gou a souligné que dès qu’il a remarqué le positif du comédien, il a informé Magda Rodríguez et Ariel Miramontes a été retiré des forums de Aujourd’hui et destiné à suivre la quarantaine respective.

Alejandro Gou a rapporté que heureusement, le célèbre homme connu sous le nom d’Albertano est asymptomatique et que sa santé est stable malgré son coronavirus.

Le producteur a souligné que la pièce A daruras me fait rire, dans laquelle Ariel Miramontes joue, sera suspendue jusqu’à nouvel ordre pour des raisons de sécurité.

Concernant le programme Hoy, la production prendra les mesures nécessaires et procédera à des tests pour détecter d’éventuels cas entre les chauffeurs et la production.

En tant que producteur, je me suis engagé chaque semaine à tester mes entreprises pour COVID. Malheureusement, Ariel Miramontes a été testé positif. Il est asymptomatique et bien. “A Oscuras Me Da Risa” est suspendu jusqu’à nouvel ordre. – Alex gou (@alex_gou) 30 octobre 2020

ce n’est pas la première fois Programme aujourd’hui fait face à Covid-19. Auparavant, la contagion d’Andrea Legarreta suscitait d’énormes inquiétudes, mais heureusement, il n’y avait plus d’infectés.

C’est sa partenaire et chère amie Galilea Montijo qui a annoncé la nouvelle qu’Andy faisait face à Covid-19, mais a déclaré qu’il était stable pour ne pas alerter ses partisans.

Puis le tumulte est venu lorsque les images du chauffeur ont été transférées dans une capsule isolée vers un hôpital.

Plus tard, Andrea Legarreta a annoncé qu’elle était stable, qu’elle était entrée à l’hôpital par précaution car elle avait une pneumonie et que ses filles et son mari avaient également présenté des symptômes, mais heureusement qu’ils allaient bien.

La discussion sur la façon dont Andrea Legarreta a été infecté est survenue rapidement, car quelques jours auparavant, il partageait une capsule dans laquelle il montrait à sa famille le retour au cinéma.

Certains ont assuré qu’il y avait eu contagion; même, assurant qu’elle l’a dit; cependant, le beau conducteur a tout nié.

Heureusement, Andrea Legarreta a passé quelques jours à l’hôpital et après avoir purgé sa quarantaine, il a pu retourner normalement au programme Hoy.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus au Mexique, la production de Magda Rodríguez a commencé à mettre en œuvre des actions de prévention des infections. Des tests Covid-19 aux pilotes alternés, ils étaient en partie identiques.

Certains chauffeurs sont montés sur le forum, d’autres plus, diffusés depuis leur domicile, le tout pour éviter un contact humain massif.

En fait, une réunion épique a eu lieu récemment lorsque, après des mois, Andrea Legarreta et Galilea Montijo ont finalement pu se rencontrer au forum. Les chefs d’orchestre alternaient les programmes, ils avaient donc des mois sans être ensemble dans le Programme aujourd’hui.

L’euphorie du moment a lancé un «bisou» et c’est là que tout le monde a été alerté et s’est souvenu que les mesures de distance saine doivent encore être respectées.