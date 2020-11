Le programme Hoy a déjà un remplaçant pour Magda Rodríguez | Instagram

Il semble que le Programme d’aujourd’hui déjà trouvé un remplaçant pour la société de production Magda Rodriguez Et c’est que l’animateur Andrea Legarreta était en charge de partager la nouvelle ce lundi 2 novembre.

C’est le 1er novembre que la productrice de l’un des programmes nationaux les plus reconnus a soudainement perdu la vie, cette nouvelle a eu un impact non seulement sur la production mais aussi sur d’autres médias, des célébrités qui ont eu l’occasion de la rencontrer et de faire partie de la famille de l’émission aujourd’hui a immédiatement partagé leurs condoléances.

La personne chargée de la remplacer sera sa propre sœur Andrea Rodríguez, bien que pendant un moment le producteur Nino Canún ait commencé à diriger temporairement l’émission, la nouvelle a été confirmée que la personne en charge serait la sœur de Magda Rodriguez.

Certains médias ont contacté sa collègue Andrea Legarreta après la fin de sa journée à Televisa.Elle a donc immédiatement commencé à se demander si elle savait qui serait le successeur de Rodríguez.

Face aux questions, il a immédiatement commenté qu’il comprenait que ce serait la sœur cadette de Magda, Andrea Rodríguez.

Pour le moment, elle sera en charge de clôturer le cycle du programme, comme on s’y attendait avec Magda, la raison était simple car elle avait travaillé côte à côte avec sa sœur à plusieurs reprises, cela facilitera les choses pour Andrea Rodríguez, a-t-elle également mentionné. Legarreta qu’elle avait la capacité, le leadership et le courage de diriger le programme.

Quelque chose que je ne savais pas non plus était le fait de savoir si Andrea Rodríguez aura un collaborateur ou prendra en charge le programme seule, peut-être qu’au fil des jours, cette nouvelle sera officiellement partagée.

Le mercredi 4 novembre est peut-être le jour où la nouvelle société de production rejoint le Programme d’aujourd’hui, ceci dans le but de mettre fin à tout suspens concernant sa sœur Magda Rodríguez.

Le départ soudain de Magda Rodríguez a choqué le monde entier, il est immédiatement devenu une tendance dans les réseaux sociaux, plusieurs artistes, célébrités, acteurs, chefs d’orchestre et personnalités de l’émission ont regretté son départ, certains ont décidé de partager des images faisant référence au producteur, d’autres plus Ils ont partagé des photos à côté d’elle avec des messages d’encouragement pour sa famille, en particulier pour sa fille Andrea Escalona qui est également l’une des animatrices du programme.

Chaque fois que la nouvelle d’un décès est partagée, c’est une cause de tristesse et de nostalgie, encore plus quand il s’agit d’une nouvelle soudaine comme celle de Magda Rodríguez, elle sera sans aucun doute l’une des personnes les plus connues dans le domaine artistique, car grâce à son travail, elle a réussi à De grandes amitiés, elle était considérée comme un génie car les projets auxquels elle participait devenaient très populaires.

Même si elle n’était pas une personnalité qui comptait des millions de fans, la douleur que les célébrités partageaient à son égard a ému des millions, comprenant qu’elle était une femme très importante dans le milieu artistique et en particulier à Televisa.

Hier, un peu tard, la raison de son départ a été partagée, on affirme que des causes naturelles ont été à l’origine de son départ soudain, c’est au moyen d’une crise cardiaque fulminante qui a mis fin à sa vie.

Outre sa fille Andrea Escalona, ​​la production du programme Hoy a été grandement affectée par la nouvelle, en particulier Andrea Legarreta et Galilea Montijo qui n’ont pas pu retenir leurs larmes en partageant leurs condoléances au public et à la famille de Magda Rodriguez.

Nul doute que son remplaçant fera tout son possible pour mener à bien le programme, grâce à sa capacité et à l’enseignement éventuel que sa sœur l’a quitté, il le fera sans aucun doute.

