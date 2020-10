La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, ont travaillé dur pour négocier un deuxième projet de loi sur les chèques de relance ces derniers temps. Cependant, beaucoup se demandent si le projet de loi potentiel serait approuvé par le Sénat. La réponse courte ici est: probablement pas.

Pelosi et Mnuchin – qui représente la Maison Blanche dans les négociations – travaillent pour que le projet de loi atteigne un prix que les deux côtés de la table sont à l’aise. Alors que l’administration Trump souhaite probablement maintenir le projet de loi à moins de 2000 milliards de dollars, Pelosi et d’autres dirigeants démocrates veulent le maintenir à ce niveau ou au-dessus. C’est là que les choses commencent à devenir délicates, car le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky), a été ferme en voulant garder un deuxième projet de loi aussi bon marché que possible. À tel point qu’il a rédigé son propre projet de loi, une proposition «maigre» et «ciblée» de 500 milliards de dollars qui, selon lui et certains de ses collèges, répondrait aux besoins les plus urgents.

De plus, le Washington Post a rapporté cette semaine que McConnell a dit à certains de ses collègues législateurs du GOP qu’il avait fermement demandé à la Maison Blanche de ne pas conclure d’accord de relance avant le jour du scrutin, qui est dans seulement deux semaines. Cela indique que le Sénat et l’administration Trump ne sont pas nécessairement d’accord sur ce que devrait être le prochain projet de loi. Le fossé est le plus évident dans le fait qu’un projet de loi proposé par la Maison Blanche aurait augmenté le montant d’argent de relance envoyé aux Américains, mais le projet de loi de McConnell n’inclut aucun paiement de relance pour les citoyens.

“[McConnell] a été absent, un non-participant total, et est maintenant en fait un ralentisseur critique ces derniers jours alors que le président Pelosi s’efforce d’élaborer un solide paquet de secours », a déclaré le sénateur Chris Coons à propos des négociations de relance. https://t.co/gdVJnkfuM8 pic.twitter.com/3MvxOZfS8K – CNN (@CNN) 21 octobre 2020

McConnell a fait face à de nombreuses critiques à propos de son projet de loi, le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer ayant récemment déclaré à Anderson Cooper de CNN: “Il essaie de montrer qu’ils font quelque chose et qu’ils ne peuvent rien faire, alors ils proposent des cascades que tout le monde voit à travers. ” Le sénateur Elizabeth Warren a également dénoncé le projet de loi de McConnell, le blâmant pour «faire de la politique» et non pour «aider les gens». Elle a ajouté: “Il veut laisser derrière lui chaque personne dans ce pays qui s’inquiète du COVID-19.”

Warren a poursuivi en disant: “Aucune aide pour nos hôpitaux. Pas assez pour le traçage. Pas assez pour les tests. Pas assez pour nos médecins ou nos infirmières. Laissez-les simplement derrière … Il y en a tellement de laissés pour compte dans le projet de loi de McConnell.” Elle a conclu sa déclaration en disant: “C’est pourquoi les démocrates voteront« non »aujourd’hui.”