Le partenaire caritatif Food For London Now d’Evening Standard utilise le soutien de notre appel pour combler le vide laissé par les colis alimentaires controversés du gouvernement donnés aux écoliers vulnérables.

Le projet Felix a condamné les images de colis fournis par des entrepreneurs privés contenant un nombre limité de carottes et de bananes, ainsi que de minuscules quantités de pâtes et de produits laitiers.

Un autre colis de nourriture pour les enfants recevant des repas scolaires gratuits qui a été mis en ligne comprenait un poivron coupé en deux, le bout d’une carotte et un petit sac en plastique rempli de thon.

Chaque colis alimentaire du traiteur sous contrat Chartwells est censé valoir 15 £ et durer une semaine scolaire pour un enfant. Les familles éligibles ont reçu 30 £ en bons pendant les vacances.

Le projet Felix, qui redistribue des aliments qui auraient été gaspillés dans Londres, utilise désormais l’argent récolté par notre appel pour combler le vide afin de fournir des repas sains et appropriés aux personnes vulnérables.

Il a publié une image sur Instagram de ce que 30 £ permettraient à l’organisme de bienfaisance de redistribuer. Le contraste est frappant: il y a de la viande fraîche, une variété de légumes et de glucides, d’une valeur de 318 £.

Justin Byam Shaw, le fondateur de l’organisme de bienfaisance, a déclaré: «J’espère qu’il devient maintenant évident pour tout le monde que 30 £ donnés à des organismes de bienfaisance comme le Felix Project se traduiront par une bien plus bonne nourriture atteignant les personnes dans le besoin que tout autre entrepreneur privé, payé par le gouvernement, peut atteindre.

«Nous savons comment fournir de la nourriture aux plus pauvres et nous n’en tirerons aucun profit. Nous serions ravis d’aider le gouvernement à nourrir plus d’enfants affamés à Londres dès maintenant. »

Chartwells, une filiale du groupe Compass, est le plus grand traiteur des écoles primaires britanniques et a reçu des contrats d’une valeur de près de 350 millions de livres sterling depuis 2016, selon les analystes de Tussell.

Les archives de la Commission électorale montrent que le président récemment décédé de Compass était un donateur du Parti conservateur.

Le footballeur de Chelsea Reece James, qui est un partisan du Felix Project, a tweeté une photo du package Chartwells à côté de celle du Felix Project et a écrit: «Regardez la différence entre les deux. Inacceptable.”

Un porte-parole de Chartwells a déclaré: «Nous avons eu le temps d’enquêter sur l’image diffusée sur Twitter. Pour plus de clarté, cela montre cinq jours de déjeuners scolaires gratuits (pas 10 jours) et les frais pour la nourriture, l’emballage et la distribution étaient en fait de 10,50 £ et non de 30 £ comme suggéré.

«Cependant, dans nos efforts pour fournir des milliers de colis alimentaires par semaine dans un délai extrêmement court, nous sommes désolés que la quantité soit insuffisante dans ce cas.»

Notre appel Food For London Now, lancé en partenariat avec notre titre sœur The Independent, s’est terminé à la nouvelle année avec 10 millions de livres sterling de dons à ce jour. Le total final sera annoncé le mois prochain.

Pour faire un don au projet Felix, visitez son site Web ici.