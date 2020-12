C

Le propriétaire d’Olchester United, Robbie Cowling, a déclaré aux fans qui huent les joueurs en prenant le genou qu’ils ne sont pas les bienvenus au club.

Les U ont battu Grimsby 2-1 en Ligue 2 samedi en accueillant de nouveau les supporters dans le stade, mais l’occasion a été gâchée par les actions d’un groupe de supporters qui ont exprimé leur opposition au geste, fait en faveur de l’égalité raciale dans la société. .

Cowling a encouragé les fans de Colchester à applaudir le geste à venir et a proposé de rembourser tout détenteur d’abonnement qui ne se sent plus le bienvenu pour assister aux matchs à cause des hues.

Dans un communiqué, Cowling a déclaré: «Ceux qui prennent le genou veulent souligner que toutes les vies doivent être valorisées et ne doivent pas être traitées de manière inhumaine ou inférieure aux autres simplement en raison de leur race.

“Il est indéniable que les Noirs et les autres minorités ethniques sont toujours victimes du racisme, et les footballeurs noirs et le personnel de Colchester United se sentent dans une position de privilège qui a été combattue par le sang et la sueur de leurs ancêtres.

“Une position qui en 2020, le Noir moyen ne se voit toujours pas accordé.

“Ceux qui prennent le genou et soutiennent la prise du genou montrent non seulement leur volonté de soutenir la volonté d’éradiquer l’oppression raciale, mais le forcent à être un sujet de discussion même lorsque c’est inconfortable.

«Indéniablement, prendre le genou est un catalyseur fondamental pour faire avancer la conversation et donc les changements nécessaires.

“Je suis sûr que la grande majorité des fans de Colchester United soutiennent et veulent jouer leur rôle en montrant qu’ils soutiennent les actions de nos joueurs.

“Peut-être que ceux qui ont hué samedi pourraient maintenant comprendre ce que ce geste signifie pour notre club et resteront à tout le moins silencieux lors des prochains matchs pendant que les joueurs continueront à prendre le genou avant chaque coup d’envoi.

“Alternativement, ils devraient simplement rester à l’écart de notre club parce que quiconque veut encore huer maintenant que j’ai expliqué le but et l’importance de la prise du genou n’est pas le bienvenu dans notre club.

«Je serai heureux de rembourser à quiconque la valeur restante de son permis de saison si c’est la raison pour laquelle il estime ne plus pouvoir assister à nos matchs.

“Ce serait très décevant si quelqu’un décidait de huer à nouveau. Par conséquent, à l’avenir, j’aimerais rendre les actions de ces fans qui huent la prise du genou complètement hors de propos.

“Pour chaque match où les joueurs choisissent de prendre le genou, j’aimerais que tous nos fans se joignent à moi pour applaudir ce geste afin que nos joueurs sachent que nous les soutenons pleinement.”

