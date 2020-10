Jerry Jones s’en est pris à un animateur de radio pour avoir posé une question sur le leadership. Lors d’une apparition sur 105.3 The Fan, le propriétaire des Dallas Cowboys a été interrogé sur l’équipe ayant un manque de leadership puisqu’ils ont un dossier de 2-5. Jones n’était pas sûr de ce que l’hôte, Shan Shariff. demandait.

“Mais sérieusement, sérieusement. Où auriez-vous un vide de leadership?” Demanda Jones. “Est-ce une expérience nulle? Est-ce une absence de talent? Je n’essaye pas d’être mignon ici. La réponse est non.” Shariff a tenté de clarifier sa question, et c’est à ce moment-là que Jones est parti. “Eh bien, fermez-la et laissez-moi y répondre,” déclara-t-il. “Non. Je vous ai donné la réponse. Quand je vais dans le vestiaire, il n’y a pas de vide de leadership à mes yeux. Maintenant c’est votre réponse. Passez à autre chose.” Vers la fin de l’entrevue, Jones s’est excusé et la conversation s’est terminée par quelques rires.

Jones est frustré par le départ de l’équipe car ils s’attendaient à être au moins 5-2 à ce stade de l’année. Pendant l’intersaison, l’équipe a embauché Mike McCarthy pour être l’entraîneur-chef, et avec les ajouts qu’ils ont faits en agence libre dans le repêchage de la NFL, les Cowboys ressemblaient à un favori du Super Bowl. Mais les blessures du quart-arrière Dak Prescott, des joueurs de ligne offensive La’el Collins et Tyron Smith et de l’ailier serré Blake Jarwin ont fait dérailler la saison.

“Autant que vous me donnez quand vous parlez de la grandeur du talent”, a déclaré Jones. “Je pense que vous avez essentiellement insisté sur le fait que c’est un effort conjoint, depuis toujours. Et c’est un effort conjoint, avoir beaucoup de contribution, avoir la contribution de certains des meilleurs qui soient en termes d’opinions, en termes de décision Avoir vécu toute une vie en étant capable de déterminer quand il y a trop d’intrants, mais ne confondez pas la décision finale avec une décision unique. “

Malgré le record des Cowboys, ils ne sont qu’à un demi-match de la tête de la NFC Est. Les quatre équipes de la division ont un dossier perdant, y compris les chefs de division, les Eagles de Philadelphie, qui ont une marque de 2-4-1. Il est possible que celui qui remporte la division ait un record de défaite, ce qui est très rare. Les Cowboys ont une chance de reprendre la tête de la division lorsqu’ils affronteront les Eagles dimanche soir.