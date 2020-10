Le président Donald Trump a contracté le COVID-19 et Jerry Jones espère pouvoir récupérer. Vendredi, le propriétaire des Dallas Cowboys était sur 105.3 The Fan à Dallas et a parlé du diagnostic de COVID-19 de Trump. Jones est préoccupé par la santé de Trump mais est convaincu qu’il pourra rebondir rapidement.

“Je veux exprimer ma sensibilité et mon inquiétude pour le président”, a déclaré Jones. “Personne au monde n’a la capacité de gérer ce COVID mieux que le bureau du président des États-Unis. Je suis très confiant qu’il sera en mesure de continuer à gouverner. Je suis sûr qu’il a prévu cela. Sachant lui, c’est le travailleur le plus acharné que vous ayez jamais vu. Le connaissant, il sera capable de continuer tout de suite et, espérons-le, de ne rien manquer. “

Trump a annoncé la nouvelle que lui et sa femme Melania ont été testés positifs pour le coronavirus tôt vendredi matin. Melania a également annoncé la nouvelle sur Twitter et a déclaré qu’elle et le président “se sentent bien”, elle a également adressé un message à ses abonnés, en écrivant: “Assurez-vous de rester en sécurité et nous allons tous traverser cela ensemble.” Cela survient un mois avant le jour des élections et quelques jours seulement après le premier débat de Trump avec l’ancien vice-président Joe Biden. Lorsque Biden a appris la nouvelle, il a envoyé un message à la famille Trump.

“Jill et moi envoyons nos pensées au président Trump et à la première dame Melania Trump pour un rétablissement rapide”, a écrit Biden sur Twitter. Nous continuerons de prier pour la santé et la sécurité du président et de sa famille. Quelques heures après les diagnostics de coronavirus de Trump, il a été annoncé que Biden et sa femme avaient été testés négatifs pour COVID-19. “Je suis heureux d’annoncer que Jill et moi avons été testés négatifs pour COVID”, a écrit Biden dans un autre tweet. «Merci à tous pour vos messages d’inquiétude. J’espère que cela vous rappellera: portez un masque, gardez vos distances sociales et lavez-vous les mains.

Alors que Jones souhaite le meilleur pour Trump, il s’assure que son équipe reste en bonne santé, en particulier avec les Titans du Tennessee qui traversent actuellement une épidémie de COIVD-19. “Je suis plus intéressé de voir comment nous réagissons, comment nous réagissons, nos réactions aux épidémies de toute nature”, a déclaré Jones sur 105.3 The Fan. “Il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous allons pouvoir y faire face.”