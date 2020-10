Le quart-arrière des Cowboys de Dallas, Dak Prescott, a vu sa saison se terminer dimanche après-midi après avoir subi une fracture à la cheville. Le personnel médical l’a immédiatement emmené à l’hôpital et il a subi une intervention chirurgicale. Après la blessure, le propriétaire de l’équipe, Jerry Jones, a réagi à la terrible fracture de la cheville par une déclaration exprimant son optimisme quant au retour du QB.

“Nous avons tous le cœur brisé pour Dak et cette blessure très décevante”, a déclaré Jones dans un communiqué. “L’effusion de messages que j’ai reçus concernant son revers en dit long sur le respect et l’admiration qu’il a mérité de ses coéquipiers, anciens joueurs des Cowboys et supporters des Cowboys partout. Je connais très bien ce jeune homme. Je connais les difficultés personnelles et les conflits. qu’il a affronté, traité et surmonté dans sa jeune vie … Nous ne doutons pas qu’il reviendra à la position de leadership et de but qu’il apporte à notre équipe. “

La blessure s’est produite à l’origine au cours du troisième quart du match de division de dimanche. Les Cowboys avaient une avance d’un point et avaient besoin d’un premier essai pour garder le disque en vie. Prescott a couru vers la gauche au deuxième essai mais a été ramené au sol par le demi défensif Logan Ryan. Son pied s’est coincé sous la jambe de Ryan et s’est tordu dans la mauvaise direction. Il a immédiatement appelé un médecin après être resté au sol.

Le personnel médical a travaillé sur Prescott pendant un temps considérable avant d’utiliser un jet d’air sur sa jambe. Ils ont apporté la charrette et l’ont sorti du terrain, le faisant immédiatement descendre dans le tunnel. La caméra a zoomé sur le visage de Prescott et a montré les larmes coulant sur ses joues.

“Vous détestez absolument ça pour Dak”, a déclaré le quart-arrière des Cowboys Andy Dalton après le match. “La façon dont il jouait cette année et tout ce qu’il y a mis, je déteste voir ça pour lui. C’est émouvant.… C’est très amusant d’être avec lui depuis que je suis ici, juste pour voir comment il travaille. et comment il se prépare, et vous pouvez voir comment il jouait cette année. “

Les Cowboys iront désormais de l’avant avec Dalton comme partant tout en s’efforçant de gagner le NFC Est et de revenir aux séries éliminatoires. Cependant, les séries éliminatoires sont moins préoccupantes pour de nombreux fans de Cowboys. Prescott jouait sur l’étiquette de franchise après que lui et l’équipe ne soient pas parvenus à un accord sur une prolongation de contrat. Maintenant, il sera un agent libre lorsque la nouvelle année de la ligue commencera.

De nombreux fans s’attendent à ce que Prescott se rétablisse complètement et revienne à l’action en 2021, mais l’ancien coéquipier Dez Bryant s’est dit préoccupé par le fait que la fracture composée mettait fin à sa carrière. Si le pire scénario se produit, Bryant a clairement indiqué qu’il souhaitait que les Cowboys interviennent et aident Prescott. “STEPHEN JONES JERRY JONES YALL ASSUREZ-VOUS QUE VOUS PRENEZ SOIN DE DAK SI IL NE PEUT PLUS JOUER”, a tweeté Bryant.