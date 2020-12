UNE

Le propriétaire d’un chien londonien se bat pour obtenir le retour de son chien de compagnie bien-aimé après avoir été mal accueilli.

Le chef d’origine italienne Walter Bocchetti a déclaré que sa chienne bien-aimée, Nennella, a été prise pour une égarée et a été relogée.

Le chien – un Staffordshire Bull Terrier de quatre ans – a disparu alors qu’il séjournait chez l’ami de Bocchetti vivant à Enfield en septembre. Le chien, qui n’avait pas de micropuce et ne portait pas de collier, a sauté un mur et s’est échappé. Elle a ensuite été récupérée par un gardien de chien travaillant pour le conseil de Haringey.

Après sept jours, le temps requis par la loi pour que le conseil garde le chien au cas où un propriétaire se présenterait, Nennella l’a remise à l’organisme de bienfaisance de sauvetage des animaux All Dogs Matter – qui a transféré l’animal après plusieurs semaines.

(

Le chef avec son chien

/ Walter Bocchetti)

Pendant ce temps, Bocchetti, 39 ans, avait lancé une recherche en ligne et physique de son chien bien-aimé – sans savoir ce qui lui était arrivé. Il a même approché le député de David Lammy pour demander son aide.

Grâce au groupe Facebook Bring Nennella Home, il a expliqué ce qui était arrivé à Nennella. Il prévoit maintenant une action en justice pour ramener son animal de compagnie à la maison par le tribunal civil – une bagarre qui pourrait coûter des milliers de livres.

Grâce au compte de médias sociaux, il a levé 4000 £ pour l’aider dans sa candidature.

Le propriétaire du chien a travaillé avec le groupe de campagne Bring Your Pet Home qui aide les propriétaires à retrouver les animaux perdus.

Il a déclaré: «Personne ne s’en soucie vraiment, comme si c’était juste un chien. Mais elle ne l’est pas, je l’ai eue peu de temps après la mort de mon frère, elle est mon monde.

Une déclaration du Conseil Haringey à propos de l’affaire se lit comme suit: «Nous et notre entrepreneur prenons cette question très au sérieux et comprenons qu’il s’agit d’une question émotive.

«Il est de notre responsabilité de nous assurer que nous répondons aux signalements de chiens errants dans l’arrondissement, afin de pouvoir les collecter et les soigner de la meilleure façon possible. Lorsque nous sommes en mesure de localiser les propriétaires de chiens, nous prenons des mesures actives pour nous assurer qu’ils sont réunis avec succès.

«Nos options sont limitées lorsqu’un chien n’a pas d’identification et malheureusement à cette occasion il n’y avait pas d’étiquette ou de micropuce qui nous aurait donné l’opportunité de rendre le chien à son propriétaire. C’est toujours notre objectif.

«Nous pouvons confirmer que Nennella a été transférée dans une autre famille après une période de sept jours. Semblable à de nombreux autres conseils, c’est notre pratique habituelle et nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes de bienfaisance enregistrés pour les chiens pour nous assurer que les chiens sont réadmis en toute sécurité.

(

Nennella comme chiot

/ Walter Bocchetti)

«Nous sympathisons totalement et comprenons la détresse que cela a pu causer. Malheureusement, il n’a pas été possible de rendre Nennella à son ancien propriétaire, mais nous continuons à explorer les avenues disponibles qui s’offrent à nous. »

All Dogs Matter a également publié une longue déclaration sur Nennella.

Il se lit comme suit: «Le traitement des chiens errants est réglementé par la loi et les conseils locaux en sont responsables depuis plus de 30 ans. Lorsqu’un conseil accueille un chien errant, il doit d’abord et avant tout contacter le propriétaire inscrit s’il y en a un et envoyer un avis en vertu de l’article 149 à l’adresse enregistrée.

“Si le chien est micropuce, le chien peut être rendu à son propriétaire légal, mais lorsqu’il n’y a aucun moyen de contacter le propriétaire d’un chien et que ce propriétaire ne se présente pas après sept jours, le conseil est libre de transmettre le chien à un sauvetage sous contrat. centre où ils leur trouveront une nouvelle maison.

«Dans le cas de Nennella […] Après sept jours, Nennella a été transmise à notre association caritative pour être réintégrée. Elle est restée sur notre site Web et sous nos soins pendant un certain nombre de semaines avant que nous ne la jumelions avec une maison convenable pour toujours.

«Nous avons été informés qu’un groupe souhaite contester la loi qui s’applique aux personnes errantes, après avoir collecté des fonds importants, et a arbitrairement choisi le retour de Nennella comme cas test, ce qui fait qu’All Dogs Matter risque maintenant d’être joint à une affaire judiciaire malgré agi en toute légalité.

«Nous exhortons le public à toujours micropuce leurs chiens, à les étiqueter et à garder leurs coordonnées à jour pour s’assurer que si leur chien disparaît, il pourra être beaucoup plus facilement localisé et réuni.»