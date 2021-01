La police a été appelée vendredi matin pour faire état de la violation d’un centre de remise en forme de Stean Street et a trouvé la salle de sport ouverte et trois personnes à l’intérieur.

Un porte-parole de la police du Met a déclaré que les propriétaires avaient été informés de la nécessité de se conformer à la réglementation Covid et ont rappelé que les entreprises non essentielles ne devraient pas être ouvertes pendant le verrouillage avant d’être signalées pour examen d’un avis de pénalité fixe de 1000 £.

L’inspecteur en chef Pete Shaw, responsable de Covid pour Hackney et Tower Hamlets, a déclaré: “ Bien qu’il existe certaines règles autorisant les personnes à faire de l’exercice en public dans le cadre de ce verrouillage, nulle part dans la législation ne permet-elle aux gens d’aller dans les gymnases pour s’entraîner.

«Ceux qui bafouent les règles, comme dans ce cas, devraient s’attendre à ce que les mesures d’exécution nécessaires soient prises à leur encontre.

«Nous sommes reconnaissants que la grande majorité des gens continuent de suivre les conseils et de faire leur part pour réduire le taux d’infection.»

Selon la réglementation actuelle, les gens peuvent quitter la maison pour faire de l’exercice, mais on leur dit de «minimiser le temps passé à l’extérieur».

L’exercice peut être fait «dans un espace public extérieur», mais il «se limite à une fois par jour et vous ne devez pas vous déplacer en dehors de votre région».

Le maintien de l’ordre dans la réglementation a été controversé avec une force – la police du Derbyshire – qui a déclaré qu’elle réexaminerait tous les avis de sanctions fixes émis lors du nouveau verrouillage national.

L’une des promeneurs en herbe, Jessica Allen, a déclaré aux agents de la BBC qu’elle l’avait informée qu’une boisson chaude qu’elle avait apportée avec elle n’était pas autorisée car elle était «classée comme un pique-nique».

La force avait déclaré que les femmes auraient pu faire de l’exercice plus près de leur domicile, et décrit leurs actions comme “clairement pas dans l’esprit de l’effort national” pour réduire les déplacements et la propagation possible du coronavirus.

Mais dans un communiqué de vendredi soir, la police du Derbyshire a déclaré avoir reçu des directives supplémentaires du Conseil national des chefs de la police (NPCC), qui avait précisé que les «règlements covid que les agents appliquent et qui leur permettent d’émettre des FPN (avis de pénalité fixe) pour les infractions , ne limitez pas la distance parcourue pour l’exercice ».