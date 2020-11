UNE

Le propriétaire d’un gymnase londonien qui défie les lois de verrouillage pour rester ouvert a déclaré: “Je préfère aller en prison pendant une nuit plutôt que de fermer maintenant.”

Hannah Lanel, 41 ans, est propriétaire du Fore, une salle de sport et un centre de bien-être de caractère basé à Coal Drops Yard, à King’s Cross.

La propriétaire de l’entreprise a maintenu son site ouvert depuis le 5 novembre, bien que les gymnases soient classés comme des services «non essentiels» et doivent fermer jusqu’au 2 décembre en vertu des dernières restrictions Covid-19.

Toute entreprise qui enfreint les règles pourrait être condamnée à une amende allant jusqu’à 10000 £, mais Lanel est restée ouverte et a fourni des cours en petits groupes 1: 1 et socialement éloignés à environ 50 clients locaux par jour depuis la mise en œuvre du verrouillage.

(

L’espace bien-être et salle de sport de la gare de King’s Cross Coal Drops Yard

/ Hannah Lanel / Le Fore)

Mme Lanel – dont le studio est décoré de feuillage vert – a déclaré au Standard qu’elle avait informé les responsables du Conseil de Camden ce week-end de laisser son site seul parce qu’elle avait fait pivoter son entreprise pour devenir une jardinerie.

La propriétaire du gymnase a déclaré qu’elle “s’attendait pleinement” à ce que les fonctionnaires reviennent avec la police, mais qu’elle est prête à en subir les conséquences car elle pense que son entreprise – qui propose des initiatives communautaires et des thérapies alternatives ainsi que des cours d’exercice – offre aux clients des services essentiels pour maintenir leur santé et le bien-être pendant la pandémie.

Elle a dit: “Je ne peux pas fermer mes portes. Je dois rester ouverte.

(

Cours au gymnase pré-coronavirus

/ Le Fore)

«Je préférerais être condamné à une amende de 10 000 £ plutôt que de fermer … Je préférerais aller en prison pendant une nuit plutôt que de me fermer maintenant, vraiment.

«Je suis très ému à ce sujet, cela me met tellement en colère que la réponse à cette pandémie [closing gyms] pourrait alors avoir un tel préjudice sur la santé de la population. “

Elle a ajouté: «Je ne veux pas aller en prison, je suis une mère de 41 ans et deux enfants, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons compter … nous pourrions être classés comme groupe de soutien, nous faites de l’éducation et de la formation ici aussi – et nous avons beaucoup d’usines.

Mme Lanel a déclaré que les seuls commentaires qu’elle a reçus à ce jour ont été positifs.

Elle a déclaré: “Je m’inquiétais d’une réponse négative. Je m’attendais à ce que les gens se disent” vous êtes si égoïste, comment pouvez-vous faire cela? ” Je n’ai pas eu une seule réponse comme ça.

«Nous avons reçu tellement de messages de soutien de partout – j’ai reçu un message de soutien d’une dame d’Auckland.

«Les gens le soutiennent, ils veulent que les gymnases soient ouverts, la prochaine étape consiste à travailler sur la façon de faire avancer les choses et d’amener le gouvernement à écouter. [gyms] ne sont pas responsables d’infecter des personnes. “

Cela vient après que les PDG des grands gymnases londoniens aient déclaré au Standard qu’ils pensaient que le traitement du secteur par le gouvernement avait été une «honte», et ont appelé à plus de soutien.

Les autorités locales ou la police sont chargées de faire appliquer les réglementations concernant les entreprises qui restent ouvertes lorsqu’elles ont reçu l’ordre de fermer.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Un vaste ensemble de soutiens financiers comprenant des subventions d’une valeur allant jusqu’à 3000 £ par mois est disponible pour les entreprises contraintes de fermer en Angleterre, et il existe un programme de congés prolongés pour aider les employeurs à payer leur personnel.” reconnaître à quel point l’exercice est important pour la santé physique et mentale des gens et s’assurer qu’il a toujours été une activité essentielle sous les restrictions de coronavirus en Angleterre.Les gymnases doivent actuellement fermer pour limiter la propagation du virus, mais l’exercice illimité en plein air est autorisé seul, avec votre ménage ou avec une personne d’un autre ménage. “